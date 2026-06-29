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▲瘦子（左）透露當初結婚的時候本來就有辦婚禮的計畫，只是遇到了疫情所以延期。（圖／本色音樂提供）

瘦子（E.SO）於2022年與圈外女友Jennifer登記結婚，婚後育有二女。今（29）日瘦子在社群上PO出在峇里島補辦婚禮的多張浪漫照片，並簡短寫下：「耶結婚了。」只見照片中，瘦子深情望向老婆，眼神裡全是愛意，瞬間閃瞎全網。而團員小春Kenzy、大淵MUTA以及剛奪下金曲歌王的張震嶽都有親自到場祝福。瘦子與圈外女友Jennifer登記結婚後，生活幸福美滿，但夫妻倆卻遲遲未舉辦婚禮。今日瘦子在峇里島五星級豪華度假村AYANA Resort Bali舉辦浪漫的海邊婚禮，稍早在社群中PO出現場照，只見他緊牽著太太的手，深情看著對方，畫面宛如偶像劇般。瘦子透過經紀公司本色音樂回應《NOWNEWS今日新聞》：「在當初結婚的時候本來就有辦婚禮的計畫，只是遇到了疫情所以延期，近日在巡演的後段，趁著有空的時候便將這個計畫完成，邀請了親朋好友到峇里島舉辦了一場有趣、溫馨的婚禮，完成了人生的一件大事，我感到很開心，謝謝大家的關心跟祝福。」另外公司也補充張震嶽跟小春Kenzy、大淵MUTA都有前往，熱狗因為有工作不克前來，但也有送上祝福。事實上，瘦子2022年突拋出結婚震撼彈，讓粉絲們震驚不已，喜訊宣布後隔了24天，就PO出寶寶的超音波照，公開老婆懷孕的好消息。當時被問到婚禮進度時，瘦子透過公司回應因為疫情跟工作暫時沒有辦婚禮的計畫，小倆口僅先登記，如今過了4年，他也終於完成人生大事，給老婆一場浪漫婚禮。