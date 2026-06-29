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民進黨台北市長參選人沈伯洋日前針對台北市部分地區積淹水一事提出質疑，指北市府怎麼沒有在第一時間去外面做消毒，新北市議員林秉宥及政治工作者周軒也發文力挺沈伯洋，卻被台北市政府研考會主委殷瑋打臉，他指出，根據環保局的說法，消毒要等天晴才做，而不是第一時間就做。臉書粉專「刺綠酸水」也發文狠酸，「兩位大哥，有點常識好嗎？根本不懂環衛就在那邊瞎扯亂罵，被專業市府打臉，剛好而已啦！」臉書粉專「刺綠酸水」指出，沈伯洋質疑沒有第一時間戶外消毒，被台北市環保局光速打臉「要等雨停才好戶外消毒」。「刺綠酸水」表示，選舉一到，沈伯洋拼命刷存，質疑市府怎麼沒有馬上戶外消毒，「青鳥側翼頭子周軒、新北議員林秉宥還扯台北衛生局也呼籲要消毒。」「刺綠酸水」狠酸，「兩位大哥，有點常識好嗎？」還在下雨，戶外消毒效果大打折扣；衛生局呼籲消毒居家器皿，不是戶外消毒，「根本不懂環衛，就在那邊瞎扯亂罵，被專業市府打臉，剛好而已啦！」根據台北市環保局新聞稿指出，戶外噴藥「遇雨效果即大打折扣」，中央與地方標準一致，無論中央或各縣市政府，皆不會在下雨天進行戶外化學噴藥；而混淆「室外噴藥」與「室內防護」是缺乏常識。環保局表示，從中央到各縣市政府都不會在還有雨勢時進行社區及戶外消毒，消毒水被雨勢沖刷，不只沒有消毒效果、更可能污染環境，觀念一定要清楚，不要誤導大眾；台北市衛生局也指出，衛福部與市府宣導的原則都是一致的，就是「雨停後」進行消毒，下雨過程中或者還有積淹水的噴消，並不能有效達到消毒效果。