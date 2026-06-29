我是廣告 請繼續往下閱讀

各地陸續傳出農損與淹水災情，政府要運用的救災經費是否受總預算案影響，再度成為政治焦點，國民黨日前根據《災害防救法》指出，政府可依法「移緩濟急」調度經費，不會影響救災；不過，民進黨立委林楚茵則痛批，藍營刻意混淆治水工程與救災預備金，質疑國民黨「是裝笨還是使壞」，根本是拿災民權益替政治惡鬥開脫。國民黨表示，《災害防救法》第57條明文規定，災害防救經費若有不足，政府得調整相關預算支應，因此行政院與民進黨不斷宣稱總預算被卡就無法救災，根本是在甩鍋在野黨，藉此掩飾防汛整備不足的責任。對此，林楚茵批國民黨是在說風涼話，進行不負責任的政治推託。她指出，連日豪雨造成屏東農業損失已突破1.3億元，災民急需救助，但真正攸關第一時間發放救助金的170億元第一、第二預備金及災害準備金，至今仍因總預算案未完成程序而受到影響。林楚茵質疑，國民黨及新北市副市長李四川拿已放行、包含治水工程在內的718億元新興計畫預算作為例證，刻意混淆工程款與救災經費的差異，批評李四川「連工程款跟救命錢都分不清楚，還想選新北市長？」她認為，只要總預算案未完成程序，相關救災經費就仍有遭刪減或無法及時運用的風險，行政院也難以安心調度資源投入救災，國民黨所稱的「移緩濟急」，等同於將風險轉嫁給災民，並呼籲藍白陣營停止混淆視聽、停止政治攻防，儘速完成總預算程序，讓救災資源能及時到位，避免災民權益受影響。