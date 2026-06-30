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▲宜蘭知名旅遊景點掌上明珠會館是Athena家裡開的。（圖／fifty fifty official YT）

韓國女團FIFTY FIFTY近日官方上傳一支旅遊Vlog，其中19歲台灣成員Athena（楊子嫻）被發現家境超狂，其中宜蘭複合式莊園掌上明珠會館就是她家經營的，讓同行隊友看傻眼，也讓韓國網友直呼「真正的財閥千金。」官方公開的影片中，Athena帶著隊友Keena、Chanelle Moon及Yewon造訪位於宜蘭的掌上明珠會館，這座結合庭園、餐廳及博物館的複合式園區，正是由Athena的爺爺一手打造，園區有池塘、小橋流水、私人博物館等，讓團員們看得目不轉睛。除了藝術品們，莊園裡還養著白孔雀、小浣熊及雞群等動物，晚餐則由Athena的祖父親自下廚，端出干貝、生魚片、牛排等料理，讓團員們邊吃邊讚不絕口。Athena也展現超強的語言能力，從小在瑞典長大的她，父親是台灣人，因此能流利切換韓語、中文及英語，不僅一路當隊友與家人間的翻譯，也讓粉絲見識到她流利的三語實力。而Athena跟爺爺奶奶的互動也讓大家直呼可愛，爺爺出現在畫面時，她直接衝上前愛的擁抱：「阿公！阿公你好！」旅程結束時，奶奶更捨不得孫女離開而落淚，祖孫情溫馨畫面讓觀眾看了非常感動。影片公開後迅速掀起討論，韓國網友紛紛留言表示「這才是真正的財閥千金」、「偶像裡的金湯匙」、「難怪氣質這麼好」；台灣網友也驚呼，「原來掌上明珠是她家開的！」、「以前去吃過飯，現在才知道是Athena家的。」