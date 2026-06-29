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中華職棒37年新人選秀會於今（29）日落下帷幕，中信兄弟球團在第11輪做出一項充滿溫暖與意義的決定，指名了目前就讀中信科技大學的外野手王羽飛。對於這位歷經2018年普悠瑪事故、重挫後奮力爬起的勵志傳奇，中信兄弟總教練平野惠一在受訪時感性表示，能參與王羽飛的人生故事，感到無比榮幸。王羽飛於2018年就讀卑南國中時，在北上參加活動的返程中遭遇了震驚全台的普悠瑪列車出軌事故。當時年僅 14 歲的他身負重傷，出現氣胸、血胸、左骨盆腔骨折及右大腿嚴重撕裂傷，一度性命垂危。在經歷了漫長且痛苦的3個月治療與數年的復健後，他展現了驚人的毅力，不僅奇蹟般地重返球場，更憑藉實力考取棒球名校平鎮高中，並最終進入中信科技大學延續棒球路。事實上，王羽飛與中信兄弟的緣分早在2020年便已結下。當時他獲邀擔任中信兄弟主場開球嘉賓，並由傳奇球星彭政閔（恰恰）擔任打者。當時彭政閔便對王羽飛面對挫折展現出的自信與毅力印象深刻，並曾公開期許球探多加關注這位氣質非凡的鬥士。面對球團在選秀會上選擇了這名「生命鬥士」，總教練平野惠一在獲知王羽飛的過去後，態度堅定且溫暖地表示支持：「當我第一次聽到王羽飛選手過去的經歷時，我深受感動。這不僅是選秀，更是一場關於生命韌性的見證。」平野惠一強調，球團討論選秀名單時，他毫不猶豫地表示贊成，「能夠成為他人生故事的一部分，對我而言感到非常榮幸。我非常期待他本人，以及那些一路在他身後支持他的親友們，在聽到這個消息後能感到開心。」儘管王羽飛坦言自己深知目前的實力與職業賽場仍有差距，且去年右腳踝韌帶斷裂的傷勢對跑速造成了影響，但他始終沒有放棄夢想。他曾受訪表示，即使未來無法成為先發主戰力，他對教學也充滿熱忱，不排除在職業生涯後段轉型為教練。如今，這名曾徘徊在生死邊緣的少年，終於穿上了夢寐以求的黃衫。這份選秀指名，是對他七年來面對傷痛與復健的最大肯定。