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去年馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重死傷，導致當地土石泥流堆積、排水道嚴重淤積，居民更面臨機具損壞與商家災損的打擊。五月時立委洪毓祥曾以立法院經濟委員會召集委員身分，率隊前往花蓮考察馬太鞍溪災後復原重建。如今一個多月過去，洪毓祥於今（29）日上午重返花蓮光復鄉現地會勘，持續追蹤治水與災後重建進度。洪毓祥實地走訪發現，現場至今依然塵土飛揚、土石淤積未清，居民生活大受影響，隨汛期來臨更增加防災風險。洪毓祥在座談會上痛批中央部會協調進度遲緩。他指出，地方早在一個多月前就提出大型怪手機具與商家災損等補助需求，工程會當時在現場及後續的立法院專案報告中，都信誓旦旦承諾會跨部會研議處理，結果受災居民今天卻還在提出相同的訴求，顯示中央各部會的協調機制失靈。洪毓祥強調，立法院在審查水利署相關預算時並未刪減任何經費，治水特別預算也早已編列審完，中央各機關根本沒有理由拖延。他對於工程會、經濟部及農業部互踢皮球、推諉責任的態度表達強烈憤怒，怒斥「補助不能只停留在承諾」，要求工程會必須扛起整合責任，立刻落實補助並加快河道改善工程，別讓花蓮災民在汛期中繼續空等。