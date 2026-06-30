今（30）日是星期二，好不容易熬過星期一，天氣也不錯，是個好的開始呢！占卜師「道境塔羅」解析12生肖本日工作運，屬龍的責任較重，會有疲憊的感覺，記得分配工作，效率會更高，屬羊的不要把期待放在別人身上，要理解溝通，才能減少誤會，屬豬的在工作上會遇到一點挫折，但先別急著否定自己，整理好情緒，才能避免一時的低潮影響後續發展。
鼠：今天挑戰不少，但你的能力足以應付。面對質疑時別急著退縮，堅守自己的立場，同時保持彈性溝通，才能順利突破困境。
牛：容易出現倦怠感，對工作提不起勁。與其勉強自己，不如調整步調、重新設定小目標，找回投入工作的動力。
虎：今天的人際運不錯，適合發揮同理心與溝通能力。多傾聽他人的想法，不僅能建立信任，也有助於合作順利推進。
兔：內心對某件事仍有放不下的地方，容易因猶豫而停滯不前。建議勇敢面對現況，適時做出取捨，才能迎接新的發展。
龍：肩上的責任較重，事情一件接一件，容易感到疲憊。別什麼都自己扛，適時分配工作、調整優先順序，效率反而更高。
蛇：今天適合放慢腳步，不必急著推進計畫。換個角度思考眼前的問題，或許會發現比原本更有效率的解決方法。
馬：工作上容易出現資源不足、進度延誤或新的機會未如預期。建議先穩固基礎，確認細節後再行動，避免因心急而失誤。
羊：團隊合作或人際互動容易出現落差，別把所有期待放在別人身上。多一點理解與溝通，能減少誤會並改善合作氛圍。
猴：整體運勢不差，但容易因要求完美而忽略自己的成果。放寬標準、肯定自己的努力，保持正向心態，事情會越來越順。
雞：今天適合發揮專業與管理能力，穩定踏實的態度容易獲得他人信任。照著自己的節奏前進，就能累積不錯的成果。
狗：今天行動力與創造力都很強，是展現能力的好時機。有想法就勇敢提出並付諸行動，容易為自己爭取到新的機會。
豬：工作上可能遇到挫折、失望或溝通受傷的情況，不必急著否定自己。先整理情緒，再理性面對問題，才能避免讓一時的低潮影響後續發展。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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牛：容易出現倦怠感，對工作提不起勁。與其勉強自己，不如調整步調、重新設定小目標，找回投入工作的動力。
虎：今天的人際運不錯，適合發揮同理心與溝通能力。多傾聽他人的想法，不僅能建立信任，也有助於合作順利推進。
兔：內心對某件事仍有放不下的地方，容易因猶豫而停滯不前。建議勇敢面對現況，適時做出取捨，才能迎接新的發展。
龍：肩上的責任較重，事情一件接一件，容易感到疲憊。別什麼都自己扛，適時分配工作、調整優先順序，效率反而更高。
蛇：今天適合放慢腳步，不必急著推進計畫。換個角度思考眼前的問題，或許會發現比原本更有效率的解決方法。
馬：工作上容易出現資源不足、進度延誤或新的機會未如預期。建議先穩固基礎，確認細節後再行動，避免因心急而失誤。
羊：團隊合作或人際互動容易出現落差，別把所有期待放在別人身上。多一點理解與溝通，能減少誤會並改善合作氛圍。
猴：整體運勢不差，但容易因要求完美而忽略自己的成果。放寬標準、肯定自己的努力，保持正向心態，事情會越來越順。
雞：今天適合發揮專業與管理能力，穩定踏實的態度容易獲得他人信任。照著自己的節奏前進，就能累積不錯的成果。
狗：今天行動力與創造力都很強，是展現能力的好時機。有想法就勇敢提出並付諸行動，容易為自己爭取到新的機會。
豬：工作上可能遇到挫折、失望或溝通受傷的情況，不必急著否定自己。先整理情緒，再理性面對問題，才能避免讓一時的低潮影響後續發展。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。