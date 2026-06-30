我是廣告 請繼續往下閱讀

▲苗栗縣府與陽明交大合作，於後龍鎮設立「知行學院」，將作為實驗教育基地。（圖／截取自苗栗縣政府教育處臉書）

苗栗縣長鍾東錦將在明日接受國民黨提名，爭取連任縣長。4年前他以無黨籍之姿在藍綠夾殺下入主縣府，回首第一任期，他接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時，細數施政點滴，談到下一個4年要做什麼，他坦言對「桃竹苗大矽谷計劃」感到擔憂，喊話中央政府應更積極；同時，他也將持續爭取設置「實驗中學」；並因應美光進駐帶來的龐大科技人才，積極爭取頭份第二交流道與造橋交流道完善，打造「竹竹苗區域共好」的科技生活圈。鍾東錦接受《NOWNEWS今日新聞》專訪，細數4年執政成績，自認觀光達成率最高，包括尚順廣場、白沙屯拱天宮、三義慢城、南庄老街，以及前總統蔡英文的「浪漫台三線」等政策，讓許多民宿蓬勃發展，更容易留住年輕人。在醫療與基建部分，鍾東錦感謝中央支持，包含延宕多年、總經費21億元的部立苗栗醫院「急重症大樓與癌症中心」截長補短合一案順利拍板；大千醫院竹南分院將提供450床準教學醫院等級服務，並承諾補足兒童病房、燒燙傷及安寧病房等地方急缺資源；再加上頭份綜合媽祖醫院動土、為恭醫院轉型中國醫大分院，以及總經費將近210億元的西濱61號快速道路高架化苗栗段即將動土、陽明交大苗栗實驗教育基地的推進，都逐步補齊苗栗的基建拼圖。被問及若順利連任，下一個4年有哪些政策「非做不可」？鍾東錦直言，他對「桃竹苗大矽谷計劃」的進度有些擔憂，認為中央腳步應再加快，因為苗栗不管是竹南300公頃土地，或後龍產業園區的分期開發，「所有該準備的工作，我們都準備好了。」而鍾東錦最關心的，仍是透過「竹竹苗縣市共好會議」向科管局爭取設立苗栗的「實驗高中」。他透露，新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安及角逐新竹縣長的立委徐欣瑩等人都非常支持，因為苗栗若有優質實驗高中，在地科技子弟就不用舟車勞頓、去擠新竹的明星高中，對竹竹苗是互利雙贏。此外，因應台灣美光（Micron）進駐銅鑼科學園區，未來二、三廠擴建後預計將吸引7至8千名年輕工程師進駐。為了打通苗北至南苗的通勤大動脈，鍾東錦呼籲中央加速「五楊高架延伸至頭份」的土地徵收與施工，並讓「頭份第二交流道」同步動工。針對正在施工的「造橋交流道」，他也向交通部爭取在原本「北入南出」的半套規劃外，再研議增設第二匝道做到「南入北出」，用兩個半套湊成一套，分散頭份交流道的擁塞，讓苗北年輕人通勤美光不再卡關。