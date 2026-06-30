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▲Strategy 擬售 12.5 億美元比特幣（圖／截自invess）

囤幣業者 Strategy 29 日宣布，將對支撐其比特幣投資策略的融資模式進行重大改革，賦予公司更大彈性，可出售比特幣、回購股票並維持流動性。這是多年來融資壓力持續升溫後，公司首度正面承認舊有模式已難以為繼。根據彭博資訊報導，Strategy 最多可能出售 12.5 億美元的比特幣以擴大現金儲備，同時分別針對普通股及特別股各設立最高 10 億美元的庫藏股計畫；未來也將更審慎發行普通股，尤其是在股價接近或貼近比特幣持倉淨值時。消息一出，Strategy 普通股 29 日早盤應聲上漲 3%。Strategy 長年靠著「發行新股籌資、持續大買比特幣」的無限迴圈壯大持倉，但隨著普通股與特別股近期隨比特幣同步重挫，這套融資邏輯已走到盡頭。市場對於這個模式能否在長期低迷環境中持續運作，疑慮與日俱增。Strategy 市場淨值倍數（mNAV，公司市值／加密資產淨值）26 日正式跌破 1，意即公司市值已低於比特幣持倉淨值，「發股買幣」的套利空間宣告消失，融資優勢正式瓦解。2025 年起，Strategy 開始發行特別股，讓創辦人塞勒（Michael Saylor）得以在不稀釋普通股股東權益的情況下持續籌資買幣。然而，該公司特別股如今已跌破 75 美元，遠低於 100 美元的票面價值，透過特別股籌資再買幣的經濟效益已蕩然無存。Strategy 股價過去一年更累計重挫近 80%。本月初，Strategy 披露已出售 32 枚比特幣，是 2022 年以來首次打破「只買不賣」慣例。儘管 250 萬美元的交易金額相對 510 億美元的整體持倉微不足道，象徵意義卻極為重大——尤其在比特幣需求日益仰賴 Strategy 等機構買家撐盤的背景下，這一破例格外引人關注。塞勒去年在 X 上放話：「非不得已就賣掉一個腎吧，但要保留比特幣（Sell a kidney if you must, but keep the Bitcoin.）」——這句話如今已成市場最諷刺的注腳。Strategy 董事會同步立下新規：公司必須維持最低現金儲備，金額不得低於未來 12 個月特別股股利及利息支出總額，顯示管理層已開始為資金鏈風險設置防火牆。市場人士警告，Strategy 從「只買不賣」轉向「靈活出售」，代表支撐比特幣需求的最大機構敘事已告破裂，後續賣壓能否止血，將是加密貨幣市場能否穩住的最大變數。