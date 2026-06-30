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墨西哥哈利斯科州近日出現一名被外界封為「蝙蝠俠」的神秘私刑執行者，專門在市區追捕疑似機車竊賊，再用強力膠帶將他們五花大綁在路燈柱上公開示眾，目前已遭警方列為通緝對象。英國《太陽報》報導，自 6 月 13 日起，在哈利斯科州拉戈斯德莫雷諾（Lagos de Moreno）一帶，10 天內至少有 5 名男子被發現無助地遭強力膠帶綁在街邊柱子上。墨西哥記者卡德納斯（Luis Cárdenas）在 X 平台發布多張現場照片，畫面顯示多名被綁者臉上被畫上鬍子與貓鬚，並以西班牙文寫上「小偷」字樣，如同遊街示眾。卡德納斯將此人命名為「拉戈斯德莫雷諾的蝙蝠俠」。其中一張照片顯示，兩名男子背對背被膠帶綁在同一根柱子上，頭頂掛著粉紅色告示牌，前方還刻意擺放一輛疑遭竊的機車，用以展示被綁者涉嫌犯下的罪行。哈利斯科州安全廳長胡安・巴勃羅・赫南德斯（Juan Pablo Hernández）表示，警方目前將這些被綁男子視為受害者，並正全力追緝這名私刑執行者。被綁男子事後均已獲救並送醫治療，目前尚不清楚他們是否因涉嫌竊盜遭到另案調查。截至目前尚無任何人被捕，但警方已鎖定兩輛可能與事件有關的車輛，追緝行動持續進行中。