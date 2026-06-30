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▲中華職棒37年新人選秀會昨（29）日圓滿落幕，本次選秀共有50名好手脫穎而出，其中中信兄弟指名11人最多，富邦悍將與味全龍各選進9人，樂天桃猿指名8人，統一獅選進7人，台鋼雄鷹則指名6人。（圖／中職提供）

📍中職37年選秀選後資訊：

▲中華職棒37年選秀今日登場，現場擺放各隊球帽。（圖／記者朱永強攝,2026.6.29）

📍中職37年各隊選秀後心得：

1.富邦悍將：滿意選秀結果，林威助大讚狀元陳柏凱天花板高

▲富邦悍將以狀元籤選進大溪高中游擊手陳柏凱。（圖／記者朱永強攝,2026.6.29）

2.味全龍：想選的都有選到，葉君璋證實榜眼廖永詮會繼續朝「二刀流」發展

▲味全龍首輪選進南華大學外野手廖永詮，他具備投打雙線發展潛力，直球最快可達153公里，也擁有長打能力，未來是否挑戰二刀流將成為本屆選秀最大看點之一。（圖／記者朱永強攝,2026.6.29）

3.台鋼雄鷹：次輪就挑走永田颯太郎，洪一中解釋球隊內野需要即戰力

▲台鋼雄鷹在選秀會首輪指名平鎮高中內野手邱文佑（右），總教練洪一中（左）表示，雖然邱文佑身材不高大，但速度、打擊有力。（圖／記者朱永強攝,2026.6.29）

4.統一獅：選秀7人皆是高中生，林岳平指出以未來戰力作為選秀方針

▲統一獅首輪選進台東體中游擊手黃靖哲，外號「粉紅超跑」的他以速度、拚勁與壘間破壞力著稱，鮮明球風也讓他成為本屆首輪最具話題性的球員之一。（圖／記者朱永強攝,2026.6.29）

5.中信兄弟：指名各隊最多的11人，平野惠一認為有100分

▲中信兄弟首輪選進來自金門、高苑工商出身的游擊手許書誠，身材條件出色且具備中線守備潛力，被視為球隊提前布局未來游擊戰力的重要養成人選。（圖／記者朱永強攝,2026.6.29）

▲樂天桃猿首輪選進開南大學投手陳趙羿勳，他是本屆首輪唯一投手，從野手轉練投手後球速已達148公里，低手臂里程與尚未完全開發的潛力，是樂天押注未來的重要籌碼。（圖／記者朱永強攝,2026.6.29）

中華職棒37年新人選秀會昨（29）日落幕，200位新人參選，最終僅50人獲得指名，錄取率僅25%。選秀前3順位分別是富邦悍將狀元陳柏凱、味全龍榜眼廖永詮、統一7-ELEVEn獅探花邱文佑，各隊總教練、副領隊皆在選秀後發表心得。200人參選、50人獲選，錄取率25%。投手29人、捕手2人、 內野手11人、 外野手8人高中26人、大專19人、業餘成棒5人兄弟指名11人、雄鷹指名6人狀元陳柏凱、榜眼廖永詮、探花邱文佑悍將本屆選秀指名9位新秀，其中狀元選擇大溪高中游擊手陳柏凱。對於選秀結果，悍將執行副領隊林威助認為很不錯，並直言，陳柏凱是高中應屆畢業生裡面，天花板最高的一位游擊手，「不管打擊、守備，我覺得應該養成個幾年，應該是會成為隊內的主力游擊。」悍將指名：投手余冠諭、陳霆豪、秦琮恩、李聖韓、劉建利。內野手陳柏凱、全永樂、吉路・少瑪。外野手帕蘇拉・塔基斯利尼安。龍隊本屆選秀指名9位新秀，榜眼選擇南華大學外野手廖永詮。龍隊總教練葉君璋表示，此次選秀會想選的選手都有選到，以補強投手為主。談到具備「二刀流」實力的廖永詮，葉總證實，會讓他繼續朝投、打同時進行發展，「看他可以好到什麼程度。他的投球、打擊的力量，我們都覺得發展得蠻不錯的。」龍隊指名：投手黃宥儒、李崧睿、傅振閎、黃子睿、施博翔、洪嘉恩。內野手許峰穎、李承峻。外野手廖永詮。雄鷹本屆選秀指名6位新秀，探花給了平鎮高中內野手邱文佑，次輪選擇具備日本職棒（NPB）經驗的永田颯太郎。雄鷹總教練洪一中解釋，雄鷹的內野手深度不夠充裕，「所以我們很需要一位即戰力的野手，尤其可以守二、游的，這就是我們這一次會這樣選的因素。」雄鷹指名：投手宋書桓、顏承恩、邱承奕。內野手邱文佑、永田颯太郎。外野手黃彥博。獅隊本屆選秀指名7位新秀，且全數都是高中應屆畢業生。其中首輪指名台東體中「粉紅超跑」黃靖哲，獅隊總教練林岳平認為黃靖哲的球賽應變能力，是這次所有野手中最佳。對於選秀方針，餅總不諱言，選秀方針是以未來戰力藍圖作為選擇。獅隊指名：投手李星漢、王靖崴、曾睿豪、郭靖源。捕手黃靖智。內野手黃靖哲。外野手王乃文。兄弟本屆選秀指名11位新秀，為各隊最多。兄弟總教練平野惠一表示，由於是第5順位，對於這樣的結果，給出100分的肯定。談到首輪選入高苑工商內野手許書誠，平野認為身形高大，相當有魅力，期待未來發揮長打能力。兄弟指名：投手巫宏威、賴承鍇、黃玠瀚、洪晨勛、石主恩、大瀧幸治。內野手許書誠、吳家畯。外野手林鈞瑋、机崇瑋、王羽飛。兄弟本屆選秀指名8位新秀，首輪指名開南大學投手陳趙羿勳。對於選秀結果，曾豪駒認為球團很滿意，他坦言，很驚訝能在第6順位選到陳趙羿勳，未來將以先發投手養成。第7輪選入台日混血捕手白井雄登，曾總透露，在測試會上，看到白井的引導能力，因此選擇在後段指名。桃猿指名：投手陳趙羿勳、曾乙倫、莊偉晟、吳柏霆、莊承翰。捕手白井雄登。內野手鄭鈞澤。外野手尤丞翊。