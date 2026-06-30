中華職棒37年新人選秀會昨（29）日落幕，200位新人參選，最終僅50人獲得指名，錄取率僅25%。選秀前3順位分別是富邦悍將狀元陳柏凱、味全龍榜眼廖永詮、統一7-ELEVEn獅探花邱文佑，各隊總教練、副領隊皆在選秀後發表心得。《NOWNEWS》以下為讀者整理2026中職選秀選後資訊、6隊選後心得、重點整理「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍中職37年選秀選後資訊：
📍中職37年各隊選秀後心得：
📍中職37年選秀選後資訊：
獲選人數：200人參選、50人獲選，錄取率25%。
獲指名球員守備位置：投手29人、捕手2人、 內野手11人、 外野手8人
獲指名球員源自：高中26人、大專19人、業餘成棒5人
指名最多、最少人球團：兄弟指名11人、雄鷹指名6人
選秀前3順位：狀元陳柏凱、榜眼廖永詮、探花邱文佑
📍中職37年各隊選秀後心得：
1.富邦悍將：滿意選秀結果，林威助大讚狀元陳柏凱天花板高
悍將本屆選秀指名9位新秀，其中狀元選擇大溪高中游擊手陳柏凱。對於選秀結果，悍將執行副領隊林威助認為很不錯，並直言，陳柏凱是高中應屆畢業生裡面，天花板最高的一位游擊手，「不管打擊、守備，我覺得應該養成個幾年，應該是會成為隊內的主力游擊。」
悍將指名：投手余冠諭、陳霆豪、秦琮恩、李聖韓、劉建利。內野手陳柏凱、全永樂、吉路・少瑪。外野手帕蘇拉・塔基斯利尼安。
📍林威助滿意富邦悍將選秀結果！讚陳柏凱天花板高：未來主力游擊手
2.味全龍：想選的都有選到，葉君璋證實榜眼廖永詮會繼續朝「二刀流」發展
龍隊本屆選秀指名9位新秀，榜眼選擇南華大學外野手廖永詮。龍隊總教練葉君璋表示，此次選秀會想選的選手都有選到，以補強投手為主。談到具備「二刀流」實力的廖永詮，葉總證實，會讓他繼續朝投、打同時進行發展，「看他可以好到什麼程度。他的投球、打擊的力量，我們都覺得發展得蠻不錯的。」
龍隊指名：投手黃宥儒、李崧睿、傅振閎、黃子睿、施博翔、洪嘉恩。內野手許峰穎、李承峻。外野手廖永詮。
📍廖永詮加入味全龍後仍是「二刀流」？葉君璋證實：會投打同時發展
3.台鋼雄鷹：次輪就挑走永田颯太郎，洪一中解釋球隊內野需要即戰力
雄鷹本屆選秀指名6位新秀，探花給了平鎮高中內野手邱文佑，次輪選擇具備日本職棒（NPB）經驗的永田颯太郎。雄鷹總教練洪一中解釋，雄鷹的內野手深度不夠充裕，「所以我們很需要一位即戰力的野手，尤其可以守二、游的，這就是我們這一次會這樣選的因素。」
雄鷹指名：投手宋書桓、顏承恩、邱承奕。內野手邱文佑、永田颯太郎。外野手黃彥博。
📍台鋼雄鷹第2輪就指名永田颯太郎 洪一中點出主因：內野需即戰力
4.統一獅：選秀7人皆是高中生，林岳平指出以未來戰力作為選秀方針
獅隊本屆選秀指名7位新秀，且全數都是高中應屆畢業生。其中首輪指名台東體中「粉紅超跑」黃靖哲，獅隊總教練林岳平認為黃靖哲的球賽應變能力，是這次所有野手中最佳。對於選秀方針，餅總不諱言，選秀方針是以未來戰力藍圖作為選擇。
獅隊指名：投手李星漢、王靖崴、曾睿豪、郭靖源。捕手黃靖智。內野手黃靖哲。外野手王乃文。
📍統一獅指名7新人皆高中生！林岳平揭選秀佈局：以未來戰力為藍圖
5.中信兄弟：指名各隊最多的11人，平野惠一認為有100分
兄弟本屆選秀指名11位新秀，為各隊最多。兄弟總教練平野惠一表示，由於是第5順位，對於這樣的結果，給出100分的肯定。談到首輪選入高苑工商內野手許書誠，平野認為身形高大，相當有魅力，期待未來發揮長打能力。
兄弟指名：投手巫宏威、賴承鍇、黃玠瀚、洪晨勛、石主恩、大瀧幸治。內野手許書誠、吳家畯。外野手林鈞瑋、机崇瑋、王羽飛。
📍兄弟選秀狂選11新秀！平野惠一給出100分評價 盼農場選手有感覺
6.樂天桃猿：意外能選到陳趙羿勳，曾豪駒解釋為何指名白井雄登
兄弟本屆選秀指名8位新秀，首輪指名開南大學投手陳趙羿勳。對於選秀結果，曾豪駒認為球團很滿意，他坦言，很驚訝能在第6順位選到陳趙羿勳，未來將以先發投手養成。第7輪選入台日混血捕手白井雄登，曾總透露，在測試會上，看到白井的引導能力，因此選擇在後段指名。
桃猿指名：投手陳趙羿勳、曾乙倫、莊偉晟、吳柏霆、莊承翰。捕手白井雄登。內野手鄭鈞澤。外野手尤丞翊。
📍曾豪駒滿意選秀結果！驚訝能選到陳趙羿勳 解釋為何指名白井雄登
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍中職37年選秀選後資訊：
📍中職37年各隊選秀後心得：
獲選人數：200人參選、50人獲選，錄取率25%。
獲指名球員守備位置：投手29人、捕手2人、 內野手11人、 外野手8人
獲指名球員源自：高中26人、大專19人、業餘成棒5人
指名最多、最少人球團：兄弟指名11人、雄鷹指名6人
選秀前3順位：狀元陳柏凱、榜眼廖永詮、探花邱文佑
1.富邦悍將：滿意選秀結果，林威助大讚狀元陳柏凱天花板高
悍將本屆選秀指名9位新秀，其中狀元選擇大溪高中游擊手陳柏凱。對於選秀結果，悍將執行副領隊林威助認為很不錯，並直言，陳柏凱是高中應屆畢業生裡面，天花板最高的一位游擊手，「不管打擊、守備，我覺得應該養成個幾年，應該是會成為隊內的主力游擊。」
悍將指名：投手余冠諭、陳霆豪、秦琮恩、李聖韓、劉建利。內野手陳柏凱、全永樂、吉路・少瑪。外野手帕蘇拉・塔基斯利尼安。
📍林威助滿意富邦悍將選秀結果！讚陳柏凱天花板高：未來主力游擊手
龍隊本屆選秀指名9位新秀，榜眼選擇南華大學外野手廖永詮。龍隊總教練葉君璋表示，此次選秀會想選的選手都有選到，以補強投手為主。談到具備「二刀流」實力的廖永詮，葉總證實，會讓他繼續朝投、打同時進行發展，「看他可以好到什麼程度。他的投球、打擊的力量，我們都覺得發展得蠻不錯的。」
龍隊指名：投手黃宥儒、李崧睿、傅振閎、黃子睿、施博翔、洪嘉恩。內野手許峰穎、李承峻。外野手廖永詮。
📍廖永詮加入味全龍後仍是「二刀流」？葉君璋證實：會投打同時發展
雄鷹本屆選秀指名6位新秀，探花給了平鎮高中內野手邱文佑，次輪選擇具備日本職棒（NPB）經驗的永田颯太郎。雄鷹總教練洪一中解釋，雄鷹的內野手深度不夠充裕，「所以我們很需要一位即戰力的野手，尤其可以守二、游的，這就是我們這一次會這樣選的因素。」
雄鷹指名：投手宋書桓、顏承恩、邱承奕。內野手邱文佑、永田颯太郎。外野手黃彥博。
📍台鋼雄鷹第2輪就指名永田颯太郎 洪一中點出主因：內野需即戰力
獅隊本屆選秀指名7位新秀，且全數都是高中應屆畢業生。其中首輪指名台東體中「粉紅超跑」黃靖哲，獅隊總教練林岳平認為黃靖哲的球賽應變能力，是這次所有野手中最佳。對於選秀方針，餅總不諱言，選秀方針是以未來戰力藍圖作為選擇。
獅隊指名：投手李星漢、王靖崴、曾睿豪、郭靖源。捕手黃靖智。內野手黃靖哲。外野手王乃文。
📍統一獅指名7新人皆高中生！林岳平揭選秀佈局：以未來戰力為藍圖
兄弟本屆選秀指名11位新秀，為各隊最多。兄弟總教練平野惠一表示，由於是第5順位，對於這樣的結果，給出100分的肯定。談到首輪選入高苑工商內野手許書誠，平野認為身形高大，相當有魅力，期待未來發揮長打能力。
兄弟指名：投手巫宏威、賴承鍇、黃玠瀚、洪晨勛、石主恩、大瀧幸治。內野手許書誠、吳家畯。外野手林鈞瑋、机崇瑋、王羽飛。
📍兄弟選秀狂選11新秀！平野惠一給出100分評價 盼農場選手有感覺
兄弟本屆選秀指名8位新秀，首輪指名開南大學投手陳趙羿勳。對於選秀結果，曾豪駒認為球團很滿意，他坦言，很驚訝能在第6順位選到陳趙羿勳，未來將以先發投手養成。第7輪選入台日混血捕手白井雄登，曾總透露，在測試會上，看到白井的引導能力，因此選擇在後段指名。
桃猿指名：投手陳趙羿勳、曾乙倫、莊偉晟、吳柏霆、莊承翰。捕手白井雄登。內野手鄭鈞澤。外野手尤丞翊。
📍曾豪駒滿意選秀結果！驚訝能選到陳趙羿勳 解釋為何指名白井雄登