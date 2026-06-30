印度電子製造大廠塔塔電子（Tata Electronics），近日驚傳遭駭客入侵，包含蘋果（Apple）、特斯拉（Tesla）甚至台積電（TSMC）疑似都有資訊因此外流。《路透社》30日指出，外洩資料恐包含蘋果尚未推出的iPhone 18 Pro，比如供應商名單、零件資料、產品測試照片等等。
根據《路透》報導，塔塔集團是蘋果零件供應商兼代工組裝商，是蘋果在中國以外，最重要的製造合作夥伴之一，其業務擴張也是印度總理莫迪（Narendra Modi），將該國打造成「電子製造業強國計劃」的根基，這次的駭客事件，無疑會動搖雙方合作的信任基礎。
疑曝光原型機測試照 灰色機身搭三鏡頭設計
此次外洩內容還包括疑似 iPhone 18 Pro 原型機的測試照片。照片顯示一款灰色手機，搭載蘋果標誌與三鏡頭後置相機配置，據報是在塔塔工廠進行跌落測試時拍攝的。《路透》表示，儘管目前無法獨立確認照片中的機型，但消息人士稱與iPhone 18 Pro有關。
駭客公開逾20萬份文件 蘋果與塔塔展開調查
此次事件涉及的資料量龐大，駭客團體World Leaks聲稱公開超過20萬份文件，塔塔已確認遭遇資安事件並啟動調查，蘋果方面也正在與塔塔合作，評估可能影響與後續安全措施。
蘋果面臨挑戰+1
報導提到，這次洩漏事件對蘋果來說，可謂是雪上加霜，因為就在上週，蘋果才剛以記憶體、儲存晶片等成本飆升為由，宣布提高iPad、MacBook等產品的售價。有分析師預計，未來幾個月內，iPhone不排除也難逃這波漲價潮，消費者荷包將被迫瘦身。
恐衝擊蘋果供應鏈布局 印度製造策略受考驗
塔塔近年成為蘋果在印度擴大製造布局的重要合作夥伴，協助生產部分 iPhone 零件並進行組裝。此次資料外洩可能影響蘋果對供應商資訊保密的要求，也凸顯科技大廠在全球化供應鏈中，面臨的資安風險。
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疑曝光原型機測試照 灰色機身搭三鏡頭設計
此次外洩內容還包括疑似 iPhone 18 Pro 原型機的測試照片。照片顯示一款灰色手機，搭載蘋果標誌與三鏡頭後置相機配置，據報是在塔塔工廠進行跌落測試時拍攝的。《路透》表示，儘管目前無法獨立確認照片中的機型，但消息人士稱與iPhone 18 Pro有關。
駭客公開逾20萬份文件 蘋果與塔塔展開調查
此次事件涉及的資料量龐大，駭客團體World Leaks聲稱公開超過20萬份文件，塔塔已確認遭遇資安事件並啟動調查，蘋果方面也正在與塔塔合作，評估可能影響與後續安全措施。
蘋果面臨挑戰+1
報導提到，這次洩漏事件對蘋果來說，可謂是雪上加霜，因為就在上週，蘋果才剛以記憶體、儲存晶片等成本飆升為由，宣布提高iPad、MacBook等產品的售價。有分析師預計，未來幾個月內，iPhone不排除也難逃這波漲價潮，消費者荷包將被迫瘦身。
恐衝擊蘋果供應鏈布局 印度製造策略受考驗
塔塔近年成為蘋果在印度擴大製造布局的重要合作夥伴，協助生產部分 iPhone 零件並進行組裝。此次資料外洩可能影響蘋果對供應商資訊保密的要求，也凸顯科技大廠在全球化供應鏈中，面臨的資安風險。