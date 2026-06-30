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▲瘦子牽著老婆跳舞，表情寫滿幸福。（圖／小春IG@mjkenzy_16）

饒舌團體「頑童MJ116」成員瘦子（E.SO，本名陳昱榕）昨（29）日與結婚4年的圈外人妻子Jennifer在峇厘島補辦婚禮，現場眾星雲集，剛拿到金曲歌王的張震嶽也有現身。頑童另一名成員小春昨晚也在IG限時動態分享現場畫面，只見瘦子牽著Jennifer的手浪漫跳舞，全程眼睛都沒離開過老婆，超級浪漫、甜蜜。瘦子昨日補辦婚禮，頑童成員小春和大淵都有到場祝賀好兄弟。小春昨晚更在限時動態中，分享瘦子與Jennifer跳舞的影片，只見瘦子脫下西裝外套，穿著白色襯衫、打蝴蝶領結，牽著Jennifer的手，共跳雙人舞。Jennifer則是只被拍到側面，她身穿長禮服，上半身是刺繡馬甲，下半身則是緞面裙擺，看起來溫婉有氣質。兩人跳舞時，瘦子全程都看著老婆，眼神充滿濃濃愛意，短短11秒影片就能看出這對夫妻感情有多甜蜜。這支影片曝光後也在社群上被瘋傳，粉絲看了紛紛留言，「帥到爆炸」、「真的好甜」、「眼睛捨不得離開老婆」、「內核穩定、幸福感很高的人，就是永遠散發光芒，尤其是眼神跟氣色」、「男帥女美，神仙眷侶」、「天啊～～～太夢幻了，童話故事真人版」。據悉，瘦子與Jennifer交往約4、5年時間，才在2022年3月登記結婚，同年7月迎來長女出生，2024年又生下次女，兩人應該是忙著帶小孩，隔了4年才補辦婚宴。據悉，Jennifer畢業於美國加州藝術中心設計學院，與瘦子同年紀，過去是職業攝影師。