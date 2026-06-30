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▲蔡阿嘎開嗆網友時的表情（如左圖），跟昨日道歉的模樣（如右圖）差很多。（圖／翻攝自蔡阿嘎FB）

百萬YTR蔡阿嘎近日因拿AI圖跟日本街頭畫家做比較，而遭到全網炎上。他雖然拍片道歉，但之後又開嗆網友，還要粉絲「嘎家軍」全面反擊，直接引爆大眾怒火，一連串行為引發大眾反感、抵制，甚至遭合作廠商切割。而對此，蔡阿嘎於昨（29）日再度PO影片道歉，認了自己情緒控管不夠成熟。不過有網友拿出他開嗆網友模樣跟如今道歉模樣對比，開酸他兩種嘴臉差很多，直呼：「還是喜歡你桀驁不馴。」蔡阿嘎昨日PO出道歉影片，只見他在影片中穿著白襯衫，頭髮梳得非常整齊，就連表情也不如以往豐富，看起來非常嚴肅。有網友拿出他之前開嗆的畫面，當時不只頭髮偏亂，眼睛還張超大怒瞪鏡頭、嘴型也非常多變，激動模樣跟現在差很多，讓該網友忍不住曬出對比圖表示：「我還是喜歡桀驁不馴的容貌。」蔡阿嘎昨日再度於社群PO出道歉影片，針對AI圖風波向所有創作者，以及關心相關議題的朋友表達誠摯歉意。他坦言對藝術創作、文化背景，以及創作者的價值理解不夠，加上一貫較直接、偏娛樂化的表達方式，讓許多人感受不好，「這是我需要深刻反省，也必須重新學習的地方。」對於後續嗆聲網友等偏激言論，蔡阿嘎也道歉並坦承自己情緒控管不夠成熟。蔡阿嘎提到，這次事件讓他學到身為一個長期創作的人，更應該學會分辨善意的批評、不同的觀點，以及真正惡意的攻擊，而不是用情緒去回應。這也讓蔡阿嘎重新思考，並表示將重新檢視自己以及團隊未來的溝通方式、深刻反省。