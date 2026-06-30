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▲江語晨（右）曾自己分享與該名男子（左）的合照。（圖／翻攝自微博＠忻月的故事）

▲39歲的江語晨依舊貌美。（圖／微博＠江語晨JessieChiang）

39歲女星江語晨近期靠節目《浪姐7》（乘風2026）收穫大批中國粉絲關注，主要是因為江語晨才剛離婚，又獨自帶娃，被中國粉絲冠上「美強慘」的人設，才特別喜歡她。怎料最近陸粉發現，離婚8個月的江語晨疑似已有新歡，兩人的合照在微博上瘋傳，粉絲開始逼問江語晨該男子的身分，但江語晨拒絕回應，竟因此引發脫粉潮。江語晨與美籍機師前夫Josh Anderson 2016年結婚後生下1子1女，但江語晨表示，由於Josh長期不在家，她只能獨自帶小孩，多年下來心力交瘁，兩人這才選擇在去年10月離婚。恢復單身後江語晨為了賺錢，重新復出，參加《浪姐7》收獲不少好評，更因為她比賽期間突遭前夫提告、爭撫養權，讓粉絲更加同情她。江語晨也因為粉絲的支持，即便每次比賽的隊伍都在危險區，她也依然憑藉高人氣屢次晉級。不過近日江語晨卻因疑似交新男友，被粉絲攻擊。江語晨在第一次公演返回美國期間，就PO過一張她帶著小孩與該名男子的合照，還有兩人戴著墨鏡依偎在一起的甜蜜照片，可見雙方關係不單純，但江語晨始終都沒說過男子身分。而她發現合照引起討論後，就將照片刪除，更退追該名男子IG，表態自己是單身。不過最近隨著節目進入尾聲，有粉絲發現她重新追蹤該男子了，大家因此在江語晨開直播時，洗版逼問她該名男子的身分，甚至不惜打一些人身攻擊的言論。江語晨當時非常無奈，她表示自己有看到這些彈幕留言，但她不想回應感情問題，並呼籲粉絲：「把時間留給真正想要聊天的人。」最後更選擇直接下線，並關閉重播的功能，沒有保留影片。江語晨的態度讓大批粉絲開始脫粉，轉而攻擊江語晨愛逃避、賣單身人設、欺騙粉絲感情等等，這也導致江語晨在《浪姐7》最後一集時，人氣值墊底，掉到第25名，沒有組團成功。不過也有部分理性粉絲認為，江語晨在法律上已經是單身，要不要交男朋友是她自己事情，沒必要對外交代，支持江語晨保護隱私。