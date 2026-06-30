天王周杰倫展開新巡演，近日完成北京鳥巢一連三場演出，吸引逾19萬名歌迷朝聖，這不僅是周董時隔9年再度於北京開唱，也是他首次在鳥巢舉辦個人演唱會。其中，老婆昆凌近來參加綜藝節目《中餐廳》，身為常駐嘉賓的黃曉明也現身台下觀賞，並誇讚昆凌在節目中「是天使」審美好、做飯也好吃，讓黃曉明直呼：「我真的很羨慕周董，娶到這麼好的一個老婆。」
周杰倫首登鳥巢辦個唱 三晚湧入逾19萬人
周杰倫首次在北京鳥巢舉辦個唱，門票一開賣就瞬間秒殺，而每場湧入近6萬5千人、三晚共19萬5千人，首場演出後他也感性發文說：「What a special night at the iconic Bird's Nest，the Olympic stadium.(在標誌性的奧運體育場鳥巢，度過了一個多麼特別的夜晚。)」演唱會上不僅氣勢磅礡，更充滿許多溫馨與浪漫，演唱到〈I Do〉時，有許多對情侶當場浪漫求婚，讓鳥巢瞬間被粉紅泡泡淹沒。
周杰倫開唱 黃曉明朝聖狂讚他「娶到好老婆」
除了吸引大批粉絲搶票進場，演唱會第三場，舞台下出現了昆凌、黃曉明、伍思凱等重量級嘉賓，周杰倫看到伍思凱來到現場，猛誇對方說：「小伍哥狀態很好啊！因為他和我常打網球的關係。」而昆凌與黃曉明近來擔任綜藝節目《中餐廳》的常駐嘉賓而熟識，周杰倫問黃曉明：「Hannah在《中餐廳》裡表現怎麼樣？」黃曉明則回答：「他在我們《中餐廳》就是天使你知道嗎？非常優秀！審美又好，作飯又好吃，我真的很羨慕周董，娶到這麼好的一個老婆。」
而周杰倫在台上也鬆口想要《周遊記》與《中餐廳》可以跨界合作一下，讓粉絲期待不已。此外，周杰倫的新作《太陽之子》MV，強勢榮獲歐洲音樂錄影帶獎（簡稱EMVA）的「最佳製作」與「最佳妝效」等大獎，這個獎是榮獲IMDb官方認證、專為全球影像創作者與音樂人打造的國際影展。
周杰倫最新專輯《太陽之子》奪下亮眼的銷售成績，宣布將推出「珍藏雙黑膠」，並採雙片黑膠，7月3日起在五大唱片等通路預購(至7/31預購截止)，8月5日發行，讓歌迷好好珍藏。
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周杰倫首次在北京鳥巢舉辦個唱，門票一開賣就瞬間秒殺，而每場湧入近6萬5千人、三晚共19萬5千人，首場演出後他也感性發文說：「What a special night at the iconic Bird's Nest，the Olympic stadium.(在標誌性的奧運體育場鳥巢，度過了一個多麼特別的夜晚。)」演唱會上不僅氣勢磅礡，更充滿許多溫馨與浪漫，演唱到〈I Do〉時，有許多對情侶當場浪漫求婚，讓鳥巢瞬間被粉紅泡泡淹沒。
除了吸引大批粉絲搶票進場，演唱會第三場，舞台下出現了昆凌、黃曉明、伍思凱等重量級嘉賓，周杰倫看到伍思凱來到現場，猛誇對方說：「小伍哥狀態很好啊！因為他和我常打網球的關係。」而昆凌與黃曉明近來擔任綜藝節目《中餐廳》的常駐嘉賓而熟識，周杰倫問黃曉明：「Hannah在《中餐廳》裡表現怎麼樣？」黃曉明則回答：「他在我們《中餐廳》就是天使你知道嗎？非常優秀！審美又好，作飯又好吃，我真的很羨慕周董，娶到這麼好的一個老婆。」
而周杰倫在台上也鬆口想要《周遊記》與《中餐廳》可以跨界合作一下，讓粉絲期待不已。此外，周杰倫的新作《太陽之子》MV，強勢榮獲歐洲音樂錄影帶獎（簡稱EMVA）的「最佳製作」與「最佳妝效」等大獎，這個獎是榮獲IMDb官方認證、專為全球影像創作者與音樂人打造的國際影展。
周杰倫最新專輯《太陽之子》奪下亮眼的銷售成績，宣布將推出「珍藏雙黑膠」，並採雙片黑膠，7月3日起在五大唱片等通路預購(至7/31預購截止)，8月5日發行，讓歌迷好好珍藏。