馬來西亞今年榴槤產量大增，導致市場供過於求，就連原本價位較高的品種，如今都出現價格「腰斬」甚至免費的情況。在新加坡東部淡濱尼（Tampines）一家水果攤，近期就推出每天600公斤、每人可免費領取2顆榴槤的活動，吸引民眾大排長龍。
根據《BBC》報導，這波「榴槤降價潮」源自馬來西亞今年異常的大豐收，大量榴槤湧入市場，不少新加坡、馬來西亞民眾趁機大啖榴槤，1名69歲的星國男子就表示，最近幾乎每天都吃榴槤，難得可以吃到「品質上乘，價格幾乎只有往年一半」的高端品種。
種植熱潮過後....如今迎來「榴槤海嘯」
消費者吃的開心，許多馬來西亞農民卻叫苦連天。過去10年，受到中國市場需求快速成長帶動，大量馬來西亞人投入榴槤種植，尤其搶種高價品種「貓山王」（Musang King）。
在彭亨州勞勿（Raub）等主要產區，許多人甚至不惜砍掉原本的橡膠及油棕園，改種榴槤，希望搭上出口中國的商機，但隨著這些果樹陸續成熟，大量同時結果，造成市場供應暴增，被業界形容為「榴槤海嘯」。
高端榴槤價格「腰斬」！農民利潤被壓縮
過去，貓山王因為口感濃郁、品質高，在中國市場被譽為「榴槤界的愛馬仕」，但今年供需嚴重失衡，連高端品種也難逃跌價命運。
有農民透露，去年12月貓山王批發價格每顆約13.5令吉，如今價格已跌至約一半。
低價榴槤充斥市場 品質參差影響出口
部分農民也擔心，市場上出現大量品質不一的榴槤，由於部分年輕果樹雖已開始結果，但品質尚未穩定，一些低價流入市場的「貓山王」甚至未達出口標準。
業者指出，這些榴槤雖掛著高級品種的頭銜，品質卻可能與真正能出口的等級差很遠，也讓消費者與出口市場面臨挑戰。
天候不佳雪上加霜 農民面臨雙重打擊
對許多專門種植高端品種的農民而言，今年更是艱難的一季。部分果園原本就受到天候影響，開花與結果階段遇到異常降雨或強風，導致收成不穩，隨後又碰上供過於求，形成雙重壓力。
馬來西亞榴槤產區分布廣泛，各地氣候條件不同，有些果園收成正常，但部分地區受到不規律天候影響，讓農民更難應對價格崩跌。
政府介入救市 盼榴槤產業回歸「品質競爭」
面對農民收入受衝擊，馬來西亞相關政府單位已推出緊急措施，包括以基本價格向小型農戶收購榴槤，希望穩定市場、保護農民收益。業界則希望未來能打造更永續的高端榴槤產業，強化品質、產地與品牌價值，而不是只靠低價競爭。
與此同時，市場上的榴槤仍供過於求，不少攤商推出創意促銷活動，例如「100令吉塞滿一袋」，吸引消費者大量購買。只不過，對消費者而言，這可能是難得的榴槤大降價；但對農民來說，如何消化過剩產量，同時維持高品質榴槤產業，將成為下一階段的重要挑戰。
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種植熱潮過後....如今迎來「榴槤海嘯」
消費者吃的開心，許多馬來西亞農民卻叫苦連天。過去10年，受到中國市場需求快速成長帶動，大量馬來西亞人投入榴槤種植，尤其搶種高價品種「貓山王」（Musang King）。
在彭亨州勞勿（Raub）等主要產區，許多人甚至不惜砍掉原本的橡膠及油棕園，改種榴槤，希望搭上出口中國的商機，但隨著這些果樹陸續成熟，大量同時結果，造成市場供應暴增，被業界形容為「榴槤海嘯」。
高端榴槤價格「腰斬」！農民利潤被壓縮
過去，貓山王因為口感濃郁、品質高，在中國市場被譽為「榴槤界的愛馬仕」，但今年供需嚴重失衡，連高端品種也難逃跌價命運。
有農民透露，去年12月貓山王批發價格每顆約13.5令吉，如今價格已跌至約一半。
低價榴槤充斥市場 品質參差影響出口
部分農民也擔心，市場上出現大量品質不一的榴槤，由於部分年輕果樹雖已開始結果，但品質尚未穩定，一些低價流入市場的「貓山王」甚至未達出口標準。
業者指出，這些榴槤雖掛著高級品種的頭銜，品質卻可能與真正能出口的等級差很遠，也讓消費者與出口市場面臨挑戰。
天候不佳雪上加霜 農民面臨雙重打擊
對許多專門種植高端品種的農民而言，今年更是艱難的一季。部分果園原本就受到天候影響，開花與結果階段遇到異常降雨或強風，導致收成不穩，隨後又碰上供過於求，形成雙重壓力。
馬來西亞榴槤產區分布廣泛，各地氣候條件不同，有些果園收成正常，但部分地區受到不規律天候影響，讓農民更難應對價格崩跌。
政府介入救市 盼榴槤產業回歸「品質競爭」
面對農民收入受衝擊，馬來西亞相關政府單位已推出緊急措施，包括以基本價格向小型農戶收購榴槤，希望穩定市場、保護農民收益。業界則希望未來能打造更永續的高端榴槤產業，強化品質、產地與品牌價值，而不是只靠低價競爭。
與此同時，市場上的榴槤仍供過於求，不少攤商推出創意促銷活動，例如「100令吉塞滿一袋」，吸引消費者大量購買。只不過，對消費者而言，這可能是難得的榴槤大降價；但對農民來說，如何消化過剩產量，同時維持高品質榴槤產業，將成為下一階段的重要挑戰。