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美元指數回跌後又往上，徘徊於13個月高位，日圓兌美元貶破162，新台幣兌美元今（30）日早盤開升後也回貶，不過，由於台股大漲，新台幣下探31.881元後，目前在31.87元盤整。就國際匯市表現來看，美元指數衝上101.8之後，就開始往下，一度下探101.12，目前止跌反彈來到101.28附近。亞洲主要貨幣日圓兌美元貶破162，今日早盤一度來到162.36，目前在162.13附近，韓元兌美元也一度貶到1549.9，離岸人民幣兌美元也從6.7968一度拉回至6.8026。至於新台幣兌美元今日早盤以31.82元、升值2.5分開出，一度來到31.815元，隨後翻貶下探31.881元貶值3.6分，但由於台股走揚，目前在31.87元盤整。