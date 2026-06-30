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▲許維恩於社群公開幕後拍攝影片宣布開工。（圖／翻攝自許維恩IG@sharon701111）

44歲女星許維恩今年3月無預警公開自己罹患乳癌的消息，表示動了左乳切除與重建手術。不料時隔3個月，她在本月16日深夜再度透露自己又動手術，身上還掛著專門用來引流體內血水、膿液的醫療器材，好在經紀人回應並非乳癌復發，只是調整假體的手術。而昨（29）日，許維恩驚喜宣布開工，還曝光一段超性感的拍攝幕後影片，感慨寫下：「能夠工作、能夠笑、能夠好好生活，都是一種幸福。」許維恩在昨日於IG分享幕後拍攝影片，只見她換上多套不同穿搭，辣秀性感好身材，並宣布開工好消息，「重新站在鏡頭前，心裡只有滿滿的感恩。」許維恩也感性表示謝謝自己的勇敢，與醫療團隊的照顧、家人的陪伴、以及關心自己的所有人。而這段時間也讓她更加明白健康不是理所當然，「能夠工作、能夠笑、能夠好好生活，都是一種幸福。」許維恩表示現在的自己會帶著更多珍惜、更大能量，回到自己熱愛的工作，「準備好了，繼續努力、繼續發光，也把這份幸福和正能量分享給大家。」並謝謝生命給她的考驗，「因為每一次跌倒，都讓我學會更珍惜；每一次重新站起來，都讓我成為更好的自己。 」樂觀態度引發外界大讚。許維恩在3月坦承自己罹患乳癌，並已切掉雙乳、進行重建手術。許維恩表示，雖然本身並無相關家族病史，但在檢查過程中，醫師發現腫瘤的變化速度極快。因此即便當時僅有單邊檢測出腫瘤，但為了降低未來復發風險，她在與醫師討論後，果斷決定進行雙邊切除與乳房重建。而本月17日，她因重建乳房時放入的假體，一直讓她感到有異物感，經醫生建議後才再次手術調整，減緩不適。