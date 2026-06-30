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▲柳俊烈是韓國知名演員，去年才被宋慧喬的前東家UAA挖角。（圖／柳俊烈IG@ryusdb）

南韓戲劇女王宋慧喬2012年簽給UAA，合作了14年後拆夥，她決定成立個人經紀公司獨立發展；沒想到去年2025才簽進同公司的柳俊烈也被爆出要離開，新東家可能是G-DRAGON（GD）的公司Galaxy Corporation，不過UAA今（30）日表示一切尚未定案，能確定的是，旗下的吸毒犯劉亞仁已經約滿離開。UAA旗下有超多知名演員，包含宋慧喬、劉亞仁、安恩真、金大明、金多美，柳俊烈去年2025也簽至旗下，沒想到這幾天宋慧喬確定離開自立門戶後，柳俊烈也正在討論轉投經紀公司Galaxy Corporation。對此，UAA表示一切尚未定案，目前柳俊烈的行程仍由UAA相關人員協助安排，雙方的合作關係尚未完全結束。柳俊烈是南韓知名演員，先是以《請回答1988》紅遍國際，再憑藉電影《我只是個計程車司機》中學運青年角色展現一流演技，確實是各大公司會想簽約的寶藏演員。UAA同時爆料「劉亞仁則已經約滿」，證實雙方已結束合作。劉亞仁2023年假借醫美手術的麻醉名義，在181次療程中反覆施打牛奶針（異丙酚）、咪達唑侖（Midazolam）、氯胺酮、瑞馬唑侖（Remimazolam）等4種醫療用麻醉藥，有長期濫用嫌疑遭到起訴，去年7月被判有期徒刑1年、緩刑2年，另處罰金200萬韓元（約台幣4.7萬元）。Galaxy Corporation因為是BIGBANG隊長G-DRAGON（GD）的所屬公司而廣為人知，旗下還有演員坎城影帝宋康昊、SHINee成員泰民、金鐘國，最近更簽下美國職棒大聯盟球員李政厚，明星卡司越來越強大。