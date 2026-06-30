我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡阿嘎因AI畫家風波道歉後，網路再流出疑似內部群組對話，內容提及「要吃廣告業主的飯還是沒辦法呀」、「總是要給廠商一些交代」，再度引發外界討論道歉動機。（圖／翻攝自Threads）

百萬YouTuber蔡阿嘎近日因日本街頭畫家與AI生成圖比較事件，引發外界批評，雖然事後拍片道歉，表示初衷是想傳達「AI無法取代手繪的溫度」，但風波仍持續延燒。如今網路上再度流出疑似內部群組對話截圖，其中提到「現在只能先把風波平息」、「要吃廣告業主的飯還是沒辦法呀」，再度掀起熱議。從流出的截圖可見，疑似「嘎家軍」群組成員討論此次風波，有人表示「穿白衣就知道是清清白白」、「現在只能先把風波平息」，另有人直言「要吃廣告業主的飯還是沒辦法呀」，也有人留言「總是要給廠商一些交代，嘎哥加油」、「降低風險，希望讓大家都能順利，不要受到影響」，認為此次道歉與平息風波，恐怕也與品牌合作有關。此外，也有群組成員提醒「懂得都懂，大家也不用說多了，等等又被截圖外流出去抹黑阿嘎」，似乎擔心群組內容再次流出。相關截圖曝光後，引發網友討論，有人質疑：「所以道歉是為了廠商，不是為了畫家？」、「如果是真的，那大家在意的點根本沒被理解。」不過，目前無法確認該對話截圖的真實性，以及是否為完整內容。蔡阿嘎日前因AI似顏繪風波拍片致歉，強調自己的本意並非貶低街頭畫家，而是希望表達手繪作品無法被AI取代。不過隨著疑似群組對話接連流出，相關爭議仍持續在網路延燒。