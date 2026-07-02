旅行少不了美食相伴。早餐咖啡、下午茶甜點、晚餐聚餐，甚至安排一整天的美食行程，都是許多人旅行時不可或缺的樂趣。而對於商務出差族來說，會議簡報、拜訪客戶前後，也同樣希望隨時維持清新舒適的狀態。也因為如此，越來越多人開始重視旅途中的口腔清潔與舒適感，希望在移動途中、飯後，或與朋友聊天、商務交流時，都能自在開口、維持良好狀態。
面對滿檔行程，李施德霖漱口水隨身包提供更便利的選擇。小巧包裝方便攜帶，放入化妝包或登機包都不占空間，無論享用完美食、喝完咖啡，或準備與朋友展開下一段行程，都能隨時做好氣味管理，維持清新自在的好狀態。
李施德霖漱口水隨身包系列提供全效護理款與全新清新薄荷款兩種選擇，全效護理款幫助清新護齦*，主打全方位口腔清潔，適合長時間外出、飲食較重時使用。清新薄荷款則以薄荷清香與清新除菌*特色為主，能快速帶走口中異味，帶來即時清爽感。採用無酒精配方，使用感受更加溫和舒適，搭配獨立包裝設計，方便隨身攜帶!。只需30秒*即可深入清潔，幫助去除99%口腔細菌^，幫助快速恢復口氣清新!*無論接下來是繼續逛街、與朋友聚會，甚至準備參加重要場合，都能從容開口、自在交流。
除了日常使用情境之外，李施德霖此次也攜手JR東日本大飯店台北，將清新體驗延伸至旅宿場域。以日式細緻款待服務聞名的JR東日本大飯店台北，向來重視旅客入住體驗，從住宿環境到服務細節皆展現日式待客精神，此次合作更進一步將貼心感受融入旅客的住宿過程。
即日起至2026年8月1日止，入住JR東日本大飯店台北，即可體驗本次專屬提供的李施德霖全效護理漱口水隨身包。從早晨梳洗完準備出發探索城市，到夜晚結束一整天行程返回飯店休息，都能透過這份貼心準備，維持清新舒適的狀態，讓旅程中的每一個時刻都更加自在。
旅行中的好印象，往往來自那些不起眼的小事。這個夏天入住JR東日本大飯店台北，除了享受舒適住宿與精緻餐飲服務，也能體驗李施德霖帶來的清新感受。若想將旅途中的清新體驗延續到日常生活，李施德霖漱口水隨身包系列目前也已於MOMO購物網販售，全新清新薄荷款同步上市，讓清新自在成為每一次出發前的小習慣。👉 https://reurl.cc/ppNLDl
想知道更多活動資訊
李施德霖官方網站： https://www.listerine.com.tw/
李施德霖粉絲專頁： https://www.facebook.com/ListerineTW
JR東日本飯店台北 官方網站：https://taipei.metropolitan.tw/
^請配合正確刷牙習慣。經體外實驗證實，與無菌水相比，使用李施德霖全效護理無酒精漱口水隨身包對等配方，可幫助去除唾液中99.9%易產生VSC(Volatile Sulfur Compound)引致口臭的細菌, Kenvue, 2024
!配合正確刷牙習慣，每日使用兩次李施德霖漱口水
*1配合正確刷牙習慣，每日使用兩次李施德霖漱口水
*2係指漱口30秒幫助口氣快速清新，請配合正確刷牙習慣。
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*2係指漱口30秒幫助口氣快速清新，請配合正確刷牙習慣。