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專屬會員寵物險 黑金卡還有無自負額方案可選

寵物經濟持續升溫，為提供毛孩家庭更完善的保障選擇，富邦產險今（30）日宣布，攜手全台超過145間直營門市的專業連鎖寵物店「寵物公園」，推出專屬會員寵物險網路投保方案，依不同會員等級規劃多元保障，除每日保費不到10元的全會員方案，亦推出專屬黑金卡會員的無自負額方案，整體醫療保障最高可達15萬元，有效降低飼主醫療支出負擔。富邦產險表示，萬達寵物集團旗下「寵物公園」有百萬會員服務體系及OMO虛實整合服務，建構全方位寵物生活生態圈，這次基於守護毛孩健康的共同理念展開合作，讓飼主可於熟悉且信賴的消費場景中，輕鬆連結至富邦產險專屬活動頁面完成投保，期盼將日常照護服務延伸至醫療保障領域，協助飼主建立更完整的毛孩照護規劃。針對寵物公園會員專屬寵物險方案，富邦產險進一步以首次投保的寵物貓為例說明，提供全會員入門保障的「方案一」每日保費不到10元，即可享有寵物門診費用最高保障3000元、住院與手術費用最高保障2萬元，醫療費用總額最高保障4.3萬元。黑金卡會員則有2種方案可選擇，其中「方案三」為無自負額方案，有效降低實際醫療支出負擔，整體醫療保障最高可達15萬元，包括門診最高1萬元、住院最高6萬元、手術最高8萬元，提升重大醫療事件保障。除醫療保障外，各方案均納入寵物侵權責任、協尋廣告、寄宿、喪葬費用補償等項目，強化保障完整性。至於會員要如何投保？可透過店家官方平台連結至富邦產險專屬活動網頁完成投保，無須額外安排寵物體檢，僅需輸入基本資料，即可串接農業部寵物晶片資料，自動帶入寵物資訊，大幅簡化投保流程，完成投保後可即時取得電子保單；後續如有理賠需求，於指定獸醫院診療後，亦無需額外向獸醫院索取相關醫療單據，加速理賠申請效率，守護毛孩健康不費力。