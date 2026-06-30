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六月畢業季，今（30）天是115年三軍八校院聯合畢業典禮，總統賴清德以三軍統帥身分訓冕畢業生，致詞時提到，面對中國對國軍的各項滲透、分化、破壞與間諜活動，請畢業生務必建立清楚的敵我意識，反共產、反併吞，堅定民主自由的價值信念，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，抗拒各種威脅與利誘，才能夠捍衛國家的主權與安全。總統賴清德今主持國防部三軍八校院聯合畢業典禮，致詞時向畢業生提出3點期勉，第一、堅定民主信念，忠誠守護國家；第二、培養創新思維，精進專業能力，他說軍校畢業不是學習終點，而是走向部隊、實踐所學的新起點。希望各位持續汲取新知，特別是在AI、數位轉型的時代，更要培養創新思維與跨域整合的能力。不僅要勇於接受挑戰，更要開拓國際視野、精進領導統御，成為引領新時代國軍、具備宏觀素養的專業軍官。賴清德續道，第三，勇敢承擔責任，守護民主和平。各位同學所肩負的，不只是部隊任務，更是守護民主和平的崇高責任，追求和平，絕對不能夠以犧牲國家主權、限縮人民的民主自由為代價，請大家永遠要用不妥協的決心守護台海和平，用鋼鐵般的意志與戰力，成為國家與人民最可靠的力量。賴清德說，國家安全，來自於你們的專業、紀律與奉獻。身為三軍統帥，他一定會讓國軍有更好的裝備、更好的訓練、更好的照顧，也讓國軍受到社會更有、應有的尊敬。從今天起，你們肩負國家與人民更多的期待，希望各位勿忘初衷，以榮譽、勇氣、責任迎接挑戰，讓國軍的榮光和國家的發展，因為你們的加入，代代傳承、永續輝煌。賴清德也提到，今天在場的畢業生，也有來自友邦和友好國家的學生。各位選擇來台灣接受軍事教育，不但展現彼此國家的深厚情誼，更象徵民主夥伴們攜手維護區域和平穩定的決心。面對中國不斷在東海、台海及南海對周邊國家進行軍事行動、灰色地帶侵擾等各種複合式威脅和挑戰，台灣將持續提升自我防衛能力，並且與民主友盟國家緊密合作、肩並肩發揮嚇阻的力量，達到「以實力達到和平」的目標。賴清德稱，政府一定會做國軍最堅實的後盾。將不斷增加國防投資，經由對外採購、國際合作，以及推動國防產業自主等方式，打造「台灣之盾」，並且提供國軍最精良的武器裝備，逐步建立智慧化的永續國防力量。也會持續提升國軍的待遇和照顧。過去10年，政府四度為國軍加薪，完成23項加給調升，並積極推動國軍裝備汰換、老舊眷舍改建，來照顧國軍權益。在軍人保險與育嬰留職停薪津貼方面也將持續修法、完善制度，讓國軍可以安心執行、家人可以安心生活，沒有後顧之憂。