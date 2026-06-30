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▲Joeman2023年因持有大麻事件拍片向外界道歉，坦言犯下錯誤，並表示願意承擔責任、接受司法調查，希望外界給予改過機會。（圖／翻攝自Joeman YT頻道）

▲家寧（如圖）揭露Andy分手後爆發「眾量級」頻道經營、收益分配等風波，引發大量討論。（圖／翻攝自YouTube 秘月期POPOO）

▲粿粿去年因婚內與王子（邱勝翊）有逾矩行為，拍攝17分鐘影片公開致歉，坦承自己的錯誤，並向所有受到影響的人表達歉意。（圖／翻攝自粿粿IG＠meigo.c）

百萬YouTuber蔡阿嘎近日因赴日本將街頭畫家的似顏繪與AI生成圖片放在一起比較，引發外界批評不尊重創作者，事後拍片鞠躬道歉，但相關爭議仍持續延燒。事實上近年不少知名網紅都曾因不同事件公開拍片道歉，從Joeman的大麻案、家寧與Andy老師的頻道經營爭議，到眾量級成員風波，都曾掀起全網熱議。《NOWnews今日新聞》記者整理近年4大網紅道歉事件，一次帶讀者回顧。蔡阿嘎日前赴日本旅遊，將街頭畫家替兒子繪製的似顏繪與AI生成圖片放在一起比較，甚至開放粉絲投票，引發外界質疑不尊重創作者。他隨後拍片鞠躬道歉，表示初衷是想表達AI無法取代手繪溫度，但仍無法平息輿論。YouTuber Joeman在2023年因涉嫌持有大麻遭警方搜索，事後拍攝影片向粉絲致歉，坦承自己犯錯，表示願意接受司法調查，也強調將深刻反省，希望外界給予改過機會。後續因為他的毛髮與尿液檢驗皆呈陰性，吸食毒品罪獲不起訴；而持有大麻部分，考量初犯且坦承犯行，新北地檢署予以緩起訴1年，並處以100小時義務勞務。YouTuber家寧2025年3月因與Andy老師爆發「眾量級」頻道經營、收益分配等爭議，引發大量討論。事件延燒後，她拍片回應外界質疑，表示自己並未參與公司財務管理，也為事件造成社會紛擾致歉，不過影片內容仍掀起正反兩極評價，不少人認為家寧道歉「道歉不出個所以然」，而且口調差到可以去上正音班。2025年10月，范姜彥豐公開指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）有不倫關係，事件震驚演藝圈。粿粿針對與范姜彥豐的婚變及出軌風波，發布了近18分鐘的痛哭道歉影片。她坦言在婚姻調解期間與王子有踰矩行為，控訴前夫長期未共同承擔家用與照顧責任，並指控范姜彥豐在離婚談判中開出1,600萬天價要求。