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▲2026年TPBL選秀名單1。（圖／TPBL提供）

▲2026年TPBL選秀名單2。（圖／TPBL提供）

▲2026年TPBL選秀名單3。（圖／TPBL提供）

2026年TPBL新人選秀會即將於7月16日隆重登場。聯盟今（30）日正式公告最終的選秀名單，本屆總計有30名來自海內外的籃壇新星通過資格審核，陣容包含多位大專籃球聯賽（UBA）的明星球員、頂尖旅外好手以及具備國際賽洗禮的潛力新秀，一字排開話題性十足。在今年報名的30位好手中，最受外界矚目的焦點無疑是畢業於美國常春藤名校康乃爾大學的明星後衛賀丹。身高194公分、體重100公斤的賀丹不僅擁有出色的身體素質，過去代表中華隊出征亞洲盃、瓊斯盃時更展現出極具破壞力的美式球風。他在亞洲盃對陣約旦的關鍵戰中攻下18分、4籃板，賽後獲選優秀球員，成為中華隊重返亞洲盃8強的重要功臣，因此早已被外界鎖定為狀元熱門人選。除了賀丹之外，旅外軍團還包括畢業於查爾斯頓大學的林子桓、常青州立大學的張志守、拉文大學的林瑞安、西維吉尼亞理工學院的傅友以及西方學院的張庭瑋，多位旅美戰力的集體歸國，勢必讓本屆選秀的競爭激烈程度提升到全新層次。部分戰力則由大專名校領銜，同樣有參加PLG選秀的政治大學鋒線好手吳志鍇堪稱本屆最亮眼的潛力新秀之一；義守大學雙能衛陳廷霖，以及中信金融管理學院的許浩翔、劉恩任、李宗漢等人也都在名單之列。此外，健行科技大學的王鼎鈞與潘偉傑、臺北市立大學的馬友程、許皓洋、鄭文傑與曾唯庭，還有中原大學的陳恩與陳皓宇等UBA即戰力，都將在選秀會上全力爭取踏上職業賽場的機會。本屆選秀順序完全依照2025-26賽季的例行賽與季後賽最終成績排序。由於未晉級季後賽，高雄全家海神與臺北台新戰神順利包辦了最關鍵的前兩順位；在挑戰賽止步的新北中信特攻則握有第三順位。季後賽首輪遭到淘汰的隊伍則依例行賽戰績排定，由新竹御嵿攻城獅與桃園台啤永豐雲豹分獲第四與第五順位；亞軍新北國王與應屆總冠軍福爾摩沙夢想家則分別落在第六與第七順位。選秀制度將嚴格維持輪流選拔制，每輪必須等到所有球團皆完成選擇或宣布放棄後，才會正式進入下一輪。球團一旦在該輪選擇放棄，即無法參與該輪後續的選秀遞補，直到所有球團皆完成選擇或全數宣布放棄，整個選秀程序才宣告結束。在海內外各路好手齊聚、強權球隊虎視眈眈的氛圍下，這場攸關各隊未來戰力佈局的指名大戰，勢必將在7月中旬掀起一波高潮。