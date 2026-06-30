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台塑四寶近日陸續除息，台塑今年配發現金股利0.5元，並在今（30）日除息，昨日收盤價53.2元，除息參考價為52.7元。台塑開盤價53.5元，上演秒填息；截至11點左右，最高價為55元，一度上漲逾4%，隨後漲幅收斂，暫報54元、漲2.47%。台塑四寶近期陸續除息，台塑化23日除息，7月24日為現金股利發放日，每股發1.2元；當日仍呈現貼息，隔日完成填息。台化24日除息，7月28日為現金股利發放日，每股發0.6元；當日即填息，甚至衝上漲停。台塑今日除息，8月4日為現金股利發放日，每股發0.5元；南亞壓軸登場，7月8日除息，8月7日為現金股利發放日，每股發0.8元。台塑股東數29.72萬人，日前股東會董事長郭文筆指出，去年業績表現不好，已持續進行各項降低成本改善，並積極推動轉型，相信今年的業績會轉虧為盈。今年第一季受美伊戰爭影響，中東原油、輕油供應中斷，帶動乙、丙烯價格大漲，推升石化產品價格，及認列轉投資收益增加，合併稅前利益33億元，每股稅前盈餘0.53元。