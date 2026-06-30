第八屆易遊網「台灣最美飯店大賞」今（30）日正式揭曉得獎名單！為期14天的限時競逐，經由網友、達人與專業Pro玩家投票，締造超過50萬票數，30間優勝飯店最終脫穎而出。「花蓮理想大地渡假飯店」與「福容大飯店淡水漁人碼頭店」累積8連霸紀錄；而「晶華國際酒店集團」旗下共有3間飯店成功席捲大獎，成為本屆最大贏家！易遊網還攜手優勝飯店於即日起至7月12日，推出獨家優惠，下殺47折，還有機會抽中最美飯店免費住。
🟡易遊網「第八屆台灣最美飯店」獲獎名單出爐：
📍第八屆台灣最美飯店- 最美慢活渡假獎 優勝名單
今年最大亮點，莫過於宜蘭、
花蓮雙雙成為最大贏家。 花蓮地區由以峽谷山林景觀與細緻服務聞名的「太魯閣晶英酒店」、 散發南歐運河風情且拿下8連霸優勝的「花蓮理想大地渡假飯店」 與首座結合南歐莊園與溫泉黃金湯的五星頂級飯店「 瑞穗天合國際觀光酒店」三強入榜。
宜蘭則有「礁溪老爺酒店」與「
宜蘭力麗威斯汀度假酒店」勝出，而北部唯一入榜飯店則由「北投麗禧溫泉酒店」奪得， 以隱身山林的靜謐環境與高端溫泉設施脫穎而出。
📍第八屆台灣最美飯店- 最美都會氛圍獎 優勝名單
易遊網表示，本屆「最美都會氛圍獎」由台北與台南兩城市包辦，包含「台北晶華酒店」以成熟穩健的服務品質與豐富餐飲資源深受旅客信賴，「台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店」則以時尚設計風格與高空景觀著稱，「大倉久和大飯店」展現日系酒店一貫的細緻款待與沉穩質感。而台南部分則有「台南晶英酒店」、「煙波大飯店台南館」與「(台南)桂田酒店」奪得。
📍第八屆台灣最美飯店- 最美親子享樂獎 優勝名單
「最美親子享樂獎」榜單展現台灣親子旅宿市場的多元樣貌，包含「福容大飯店淡水漁人碼頭店」成功締造8連霸紀錄，還有首次榮獲優勝的「煙波大飯店新竹湖濱館」，另有「墾丁凱撒大飯店」、「綠舞國際觀光飯店」、「關西六福莊生態度假旅館」、「福容大飯店麗寶樂園。
📍第八屆台灣最美飯店- 最美風格設計獎 優勝名單
從自然療癒、當代藝術到異國沉浸式等各種風格百花齊放，其中，「礁溪寒沐酒店」與「玄町本二家日式旅宿」為首次參賽即獲獎的新秀飯店，另有「八里福朋喜來登酒店」、「遠雄悅來大飯店」、「礁溪寒沐酒店」。
還有「葛瑪蘭之星飯店」以露天溫泉結合在地景觀與燈光設計，營造放鬆療癒氛圍；「玄町本二家日式旅宿」則以傳統日式建築與庭院設計，呈現高度沉浸的異國氛圍；「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」則坐擁湖光山色，融合國際品牌與在地特色。
📍第八屆台灣最美飯店- 最美房間獎 優勝名單
「最美房間獎」聚焦於房型空間的細節設計與入住體驗，從燈光氛圍、材質運用到景觀視野。「葛瑪蘭之星飯店」的經典雙人房，以星空燈光打造夢幻氛圍；「瑞穗天合國際觀光酒店」的格蘭尊爵別墅，以獨棟Villa結合庭院泳池與自然景觀。另獲獎名單還有「礁溪老爺酒店」、「福容大飯店淡水漁人碼頭店」、「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」、「墾丁凱撒大飯店」。
🟡易遊網「第八屆台灣最美飯店」還推優惠：
易遊網更宣告，即日起至7月12日攜手最美飯店優勝得主推出限時優惠，最低下殺47折起，還有免費升等、贈餐點、小孩免費住等多項專屬好康。
Klook夏季大盛典活動到7/5 0.1折神券最狂
另一個人氣旅遊網站Klook，則是因應暑假到來，即日起至7月5日推出「
夏季大盛典」，祭出「天天飯店行程百元價」、「樂園1折」、「 交通3折」、「日韓紐澳一日遊早鳥8折」及「eSIM 10元」等超值優惠，協助旅客以更划算的價格規劃暑假旅程。
活動包含天天限量「0.1折神券」，
最高可折抵5000元， 旅客有機會用百元有找價格入手全球人氣飯店與行程體驗商品， 等於最低不到100元就能開啟下一趟旅程。人氣飯店包含星野集團OMO5沖繩那霸、環球影城東方飯店、 香港迪士尼樂園迪士尼探索家度假酒店、煙波大飯店台南等。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍第八屆台灣最美飯店- 最美慢活渡假獎 優勝名單
今年最大亮點，莫過於宜蘭、
宜蘭則有「礁溪老爺酒店」與「
易遊網表示，本屆「最美都會氛圍獎」由台北與台南兩城市包辦，包含「台北晶華酒店」以成熟穩健的服務品質與豐富餐飲資源深受旅客信賴，「台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店」則以時尚設計風格與高空景觀著稱，「大倉久和大飯店」展現日系酒店一貫的細緻款待與沉穩質感。而台南部分則有「台南晶英酒店」、「煙波大飯店台南館」與「(台南)桂田酒店」奪得。
「最美親子享樂獎」榜單展現台灣親子旅宿市場的多元樣貌，包含「福容大飯店淡水漁人碼頭店」成功締造8連霸紀錄，還有首次榮獲優勝的「煙波大飯店新竹湖濱館」，另有「墾丁凱撒大飯店」、「綠舞國際觀光飯店」、「關西六福莊生態度假旅館」、「福容大飯店麗寶樂園。
📍第八屆台灣最美飯店- 最美風格設計獎 優勝名單
從自然療癒、當代藝術到異國沉浸式等各種風格百花齊放，其中，「礁溪寒沐酒店」與「玄町本二家日式旅宿」為首次參賽即獲獎的新秀飯店，另有「八里福朋喜來登酒店」、「遠雄悅來大飯店」、「礁溪寒沐酒店」。
還有「葛瑪蘭之星飯店」以露天溫泉結合在地景觀與燈光設計，營造放鬆療癒氛圍；「玄町本二家日式旅宿」則以傳統日式建築與庭院設計，呈現高度沉浸的異國氛圍；「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」則坐擁湖光山色，融合國際品牌與在地特色。
「最美房間獎」聚焦於房型空間的細節設計與入住體驗，從燈光氛圍、材質運用到景觀視野。「葛瑪蘭之星飯店」的經典雙人房，以星空燈光打造夢幻氛圍；「瑞穗天合國際觀光酒店」的格蘭尊爵別墅，以獨棟Villa結合庭院泳池與自然景觀。另獲獎名單還有「礁溪老爺酒店」、「福容大飯店淡水漁人碼頭店」、「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」、「墾丁凱撒大飯店」。
🟡易遊網「第八屆台灣最美飯店」還推優惠：
易遊網更宣告，即日起至7月12日攜手最美飯店優勝得主推出限時優惠，最低下殺47折起，還有免費升等、贈餐點、小孩免費住等多項專屬好康。
Klook夏季大盛典活動到7/5 0.1折神券最狂
另一個人氣旅遊網站Klook，則是因應暑假到來，即日起至7月5日推出「
活動包含天天限量「0.1折神券」，