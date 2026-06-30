我是廣告 請繼續往下閱讀

CCL銅箔族群再度回歸！近日市場對高階銅箔與AI伺服器供應鏈的中長線成長題材並未改變，激勵大廠金居、榮科今（30）日早盤齊攻漲停，不過午盤金居微幅震盪，在漲停價之間來回交戰。金居今日股價一早即強攻漲停，截至10時03分左右，金居股價漲停，漲停價600元，重回5日線，成交量逾4347張，漲停委買張數逾1200張；榮科同樣早盤就衝上漲停板，成交量達3344張，股價鎖死在87.3元。金居高階銅箔供不應求，AI伺服器、高速交換器和高階PCB需求強勁，金居5月單月稅後盈餘達1.81億元，年增311.4%，每股盈餘（EPS）0.72元，年增300%，金居董事長李思賢日前表示，AI客戶需求強勁，高階HVLP4銅箔已開始出現缺口，明年缺口更大，在訂單滿載帶動下，今年營收有望逐月、逐季成長，隨著台灣新廠（三廠）明年產能開出，產線將以HVLP4產能為主，明年營運成長動能更為強勁。法人指出，金居今日漲停板主要是歷經一段修正後的資金回補與空方回補盤推動，市場試圖淡化違約交割陰霾，重新聚焦在高階HVLP銅箔長線需求與獲利成長想像，帶動短線多頭急攻。後續需觀察漲停鎖單是否穩定及追價買盤延續度。市場聚焦榮科先前公告的增資認購價60元，現價與增資價間仍有價差想像，吸引部分資金回補與短線買盤進場，加上前一波股價自百元以上快速修正，今日漲停帶出技術性反彈力道。現階段亮燈漲停，主要是資金在題材與技術面超跌修正後的反應，而非基本面明顯翻多。後續須留意漲停開啟後承接力道與追價意願，判斷是否為一日價差行情或有機會延續反彈波段。