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皮克敏隱藏攻略 當月主花變明年副花

▲皮克敏手遊《Pikmin Bloom》中，前一年同期的主花則會退居二線，轉化為今年當月份的常態副花。（圖／Pikmin Bloom官網）

7月副花天堂鳥 花卉循環機制背後有巧思

皮克敏手遊《Pikmin Bloom》憑藉與現實季節連動的花卉系統，吸引大批玩家拼命種花，但當該月份任務花朵種完後，許多玩家常出現「缺乏動力」蒐集精華，但《Pikmin Bloom》其實存在一套長線的「花卉汰換機制」，每當來到新月份，官方除了會推出全新的當月主打花卉，前一年同期的主花則會悄悄退居二線，轉化為當月份的常態副花，因此持續蒐集仍非常重要。以2026年《Pikmin Bloom》5月、6月為例，主要花朵分別是新登場的「勿忘草」、「風鈴草」，而種花任務中搭配的副花則是「週年玫瑰」、「鳶尾花」，其中「週年玫瑰」、「鳶尾花」就是2025年5月、6月的主花。同樣的例子也將套用在7月的任務上，2025年7月《Pikmin Bloom》擔任主花的「天堂鳥」，在2026年成為副花，主花則是新登場的「蘭花仙人掌」；這套花卉循環機制背後，隱含開發團隊 Niantic 平衡遊戲難度的巧思。對於剛加入《Pikmin Bloom》的新手玩家而言，若錯過了2025年的限定活動，往往會面臨圖鑑無法收集完整的遺憾；而「主花變副花」的復刻模式，恰好提供了一個完美的補救管道，玩家不必付出過高成本，只要跟著當月的日常步頻，就能在不知不覺中蒐集到過往的經典花蜜。隨著《Pikmin Bloom》風潮持續，花卉「新舊交替」的隱藏規律也掀起熱烈討論，許多精明玩家開始根據2025年的活動清單，提前推算2026年下個月即將回歸的副花種類，並預先空出花瓣背包的容量。《Pikmin Bloom》花朵機制，不僅延續了單一花種在遊戲中的生命週期，也讓社群在每個月底迎接新改版時，多了一份如同翻閱時光相簿般的懷舊討論樂趣。