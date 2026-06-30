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國防部今（30）日舉行三軍八院校聯合畢業典禮，由總統賴清德主持。值得一提的是，今年的畢業生中，有名來自友邦瓜地馬拉的國防大學畢業生海莉珊。她受訪時透露，之所以想來台灣讀軍校，是因為瓜地馬拉跟台灣是好朋友，台灣的工程教育比瓜地馬拉好，她來就讀回去後可以改善瓜國軍隊。現年26歲的海莉珊來自友邦瓜地馬拉，今年從國防大學工學院動力系畢業，在學期間曾擔任外籍生教育班長、國防大學游泳隊、ALCPT（美國基礎校院英語能力教育成效鑑測）優異、動力系造船組第二名等。她受訪時說，自己選擇就讀軍事院校，因為想挑戰自我和學習領導力，而她也在這四年培養抗壓能力，畢業之後，她想運用她的所學，改善瓜地馬拉軍隊，期待回國服務，成為優秀的軍官。媒體詢問為何想來台灣就讀軍校，海莉珊說，因為瓜地馬拉跟台灣是好朋友，台灣的工程教育比瓜地馬拉好，可以改善瓜國的軍隊。至於台灣被外媒評為「地表上最危險的地方」，媒體詢問就讀軍校期間有什麼特別之處？海莉珊說，台灣有非常豐富的資源，且提供許多教育學程、工具與技能給外籍生，特別是身為造船工程師的她，可以改善瓜地馬拉的海軍現況，提升相關技術，並進一步增進台灣與瓜地馬拉的雙邊關係。