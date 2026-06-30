第八屆易遊網「台灣最美飯店大賞」今（30）日正式揭曉得獎名單，締造超過50萬票數選出30間優勝飯店。易遊網表示，此次還攜手優勝飯店於即日起至7月12日，推出獨家優惠，下殺47折，下單還能參加抽獎，獎項為4張住宿券，等於最美飯店將可免費住。
易遊網提到，每年舉辦「台灣最美飯店」活動，號稱是「飯店界奧斯卡」的選拔賽，每年吸引上百間國內飯店參加，由網友與達人票選，類別包括：「最美慢活渡假獎」、「最美都會氛圍獎」、「最美親子享樂獎」、「最美風格設計獎」及「最美房間獎」，今年更創下高達50萬投票數。
易遊網更公開表示，此活動結合國內飯店推出優惠活動，不僅增加國內飯店的知名度，每年總能帶動飯店之業績，大約上漲3成。
今年度易遊網攜手優勝飯店，即日起至7月12日推出獨家優惠，下殺47折，下單還能參加抽獎，獎項為4張住宿券。易遊網還提到，活動期間透過易遊網APP下單台灣最美飯店大賞指定24家優勝旅宿，更別忘記領取折扣碼「 fabulous2026」，還可享不限金額折抵8%無上限。
🟡易遊網下訂「台灣最美飯店」抽獎活動說明：
▪️抽獎資格與辦法：
一、活動期間 2026年6月29日~7月12日下單第八屆台灣最美飯店大賞指定24家優勝飯店不限金額
二、入住期間限定 2026年6月29日~8月31日
三、付款完成後，2026年6月29日~7月12日填寫登錄表單即可取得抽獎資格。
▪️登錄網頁：易遊網官網
▪️獎項內容：
住宿券共4名，包含日月潭力麗溫德姆溫泉酒店1名、(台南) 桂田酒店1名、葛瑪蘭之星飯店1名、關西六福莊生態度假旅館1名。
▪️抽獎時間：預計於9月初抽出
可樂旅遊推郵輪優惠活動 訂迪士尼探險號贈200元美金
另外，可樂旅遊則是宣告針對郵輪推優惠，即日起至30日推出凡訂購迪士尼探險號8月、9月指定航次，每房加贈200美元船上消費金，可用於折抵船上餐飲、購物、小費、Wi-Fi等費用。可樂旅遊迪士尼探險號5／6日團體、自由行商品，每人最低價3萬6800元起。
可樂旅遊還獨家包下2026年全新下水的歐洲河輪「世紀之星號」，於10月底推出10至13天河輪團體旅遊商品。行程將沿著萊茵河航行，一次走訪瑞士、法國、德國、荷蘭等多國河岸城市，團體行程每人最低19萬800元起（含小費），7月20日前完成報名還可享第二人折價8000元的早鳥優惠。
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今年度易遊網攜手優勝飯店，即日起至7月12日推出獨家優惠，下殺47折，下單還能參加抽獎，獎項為4張住宿券。易遊網還提到，活動期間透過易遊網APP下單台灣最美飯店大賞指定24家優勝旅宿，更別忘記領取折扣碼「 fabulous2026」，還可享不限金額折抵8%無上限。
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▪️抽獎資格與辦法：
一、活動期間 2026年6月29日~7月12日下單第八屆台灣最美飯店大賞指定24家優勝飯店不限金額
二、入住期間限定 2026年6月29日~8月31日
三、付款完成後，2026年6月29日~7月12日填寫登錄表單即可取得抽獎資格。
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住宿券共4名，包含日月潭力麗溫德姆溫泉酒店1名、(台南) 桂田酒店1名、葛瑪蘭之星飯店1名、關西六福莊生態度假旅館1名。
▪️抽獎時間：預計於9月初抽出
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可樂旅遊還獨家包下2026年全新下水的歐洲河輪「世紀之星號」，於10月底推出10至13天河輪團體旅遊商品。行程將沿著萊茵河航行，一次走訪瑞士、法國、德國、荷蘭等多國河岸城市，團體行程每人最低19萬800元起（含小費），7月20日前完成報名還可享第二人折價8000元的早鳥優惠。