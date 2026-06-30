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▲孟耿如昨日發IG公開新畫作。（圖／翻攝自IG@arurumeng）

藝人孟耿如因前夫黃子佼因捲入性騷擾案、在創意私房購買與下載2341部少年性影像等爭議，而在去年3月關閉所有社群平台，並於同年5月離婚，斬斷與黃子佼的5年婚姻。而在消失15個月後，孟耿如突於昨（29）日在個人畫作的IG分享新作品「The sound of the silence（寂靜之聲）」，似乎也洩漏了她的真實心聲。孟耿如昨日於畫作IG分享最新作品，只見照片似乎是她的畫畫空間，桌子上擺放著白色油漆、刮刀等工具。後方的牆壁上則靠著一幅巨大畫作，上面以淡灰線條描繪、白色打底，畫出一大一小的兩個身影，頭部則分別畫上一朵大大的花。孟耿如在貼文中寫著：「The sound of the silence」，似乎是透露了這一年多來的心境，也有人猜測畫中一大一小的身影，就是孟耿如自己與女兒「玉米」，母女倆在經歷變故後，相互依靠、遠離輿論找尋平靜的模樣。回顧事件經過，黃子佼2023年捲入「#Metoo」性騷擾事件，承認多年前性騷擾某位女性，之後還被發現是非法色情影片交易平台「創意私房」的高級會員，購買過多部性影像，其中還包含未成年女性的內容，總計47名受害者。黃子佼一審遭判刑8個月、併科罰金10萬元，檢察官和黃子佼皆上訴至第三審，考量他沒有前科，且與被害人全數和解，高等法院改判黃子佼1年6個月有期徒刑，緩刑4年，不過需要服義務勞役180小時，並接受3場法治教育課，黃子佼免入獄。