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▲Netflix近期要求部分用戶替個人檔案新增電子郵件地址，外媒質疑此舉恐與共享帳號控管有關。（圖／翻攝網路）

官方稱方便登入與帳號復原

外媒質疑真正用途

台灣用戶會受影響嗎？

Netflix繼先前加強打擊密碼共享後，近期傳出新的帳號管理規則，要求同一訂閱帳號底下的個人檔案，分別綁定不同電子郵件地址。外媒報導，這項新規自2026年6月15日起陸續推出，部分用戶打開Netflix App後，已看到系統跳出提示，要求替個人檔案新增Mail。若未完成設定，未來登入新裝置、接收驗證碼或復原帳號時恐怕會「卡關」。綜合外媒報導，Netflix近期針對帳號登入方式進行調整，部分用戶打開NetflixApp後，已看到系統跳出提示，要求替個人檔案新增電子郵件地址；Indian Express引述Netflix發言人說法指出，這項登入更新自2026年6月15日起陸續推出。過去Netflix同一組訂閱帳號與密碼底下，可建立多個個人檔案，讓家人或同住成員各自保留觀看紀錄、片單與推薦內容。不過新規上路後，Netflix希望每個個人檔案都能對應到不同電子郵件，讓使用者未來登入新裝置、接收驗證碼或進行帳號復原時，不必再依賴主帳號持有人的信箱。Netflix官方說明中心目前也提到，使用者可替個人檔案新增電子郵件地址，用來登入該個人檔案；但每組電子郵件地址必須是唯一的，不能已經用於其他Netflix帳號或其他個人檔案。新增或更新個人檔案信箱後，Netflix也會向帳號持有人與該個人檔案信箱寄送確認通知。這項調整有助於副帳號使用者自行管理登入資訊，不過外媒指出，許多家庭實際上是在同一台裝置共用Netflix，若每個個人檔案都要綁定不同Mail，反而可能讓原本簡單的共享流程變得更麻煩。Android Authority分析，Netflix這項改動表面上是為了讓登入新裝置更方便，但也可能成為帳號共享的新防線；外媒認為，當每個個人檔案都對應到不同Mail後，Netflix將更容易辨識實際使用者，進一步觀察帳號是否存在跨戶共享情況。部分訂閱戶擔心這項更新未來可能被用於更精準追蹤使用者、拆分個人檔案，甚至與廣告投放或額外收費策略連動。雖然Netflix目前將新規定位為使用體驗與帳號安全調整，但對已經歷過密碼共享限制的老用戶來說，難免聯想到平台可能再度拉高共享帳號門檻。若台灣用戶近期打開NetflixApp或網頁版時，出現要求個人檔案新增電子郵件地址的提示，應以畫面顯示內容為準；若尚未收到通知，則可能代表帳號尚未被納入這波分階段更新範圍。