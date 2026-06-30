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▲港大碩士失業11個月！10年IT資歷轉行送外送（圖／截自星島頭條）

▲港大碩士失業11個月！10年IT資歷轉行送外送（圖／截自香港大學官網）

一名擁有 10 年資歷、畢業於香港大學的 IT 碩士，29 日在失業近一年後，在網路上曬出畢業證書，高調宣布決定放下身段轉行送外送、做保全。他在貼文中寫道：「我，香港IT人，10年工程師經驗，最後職位是解決方案架構師，失業11個月，今天死馬當活馬醫，已經登記去送外送了。」並附上港大理科碩士（計算機科學）畢業證書，自嘲：「這張東西其實沒什麼用，就當作是人生成就紀念吧。」貼文一出立刻在網路上引爆熱議。他透露，當初是因為「受不了工作壓力太大，老闆同事又愛欺負人」才衝動裸辭，剛離職那段時間還曾享受過短暫的爽快期，「每天睡到自然醒」。沒想到投出上百封履歷，結果竟是「一個offer都沒拿到」，長期失業讓他陷入嚴重焦慮，形容自己「每天在家裡愁眉苦臉」，甚至滿心期待面試電話響起，結果接起來卻是詐騙電話，「真的是從天堂跌到地獄」。求職屢碰壁 應徵小編還被嗆「是不是在亂搞」他控訴求職過程屢屢碰壁，填寫期望薪資時左右為難：「寫高了被嫌貴，寫低了被嫌身上有問題」。他甚至放下身段去應徵一般行政職，結果對方一看到他履歷上滿滿的10年IT架構師資歷與港大碩士學歷，反而質疑他是不是來亂的，高不成低不就的窘境表露無遺。耗盡11個月耐性後，他決定向現實低頭，登記去送外送，並透露「聽說做熟練的話，認真一點一個月有5萬」。他更早已做好備案，報名保全人員培訓課程，並豪氣表示：「天無絕人之路，如果連保全都做不成，我就去考計程車駕照。」貼文引發大批網友共鳴，有人分享自己另一半同樣是IT碩士、被裁員後已經考完計程車駕照；也有網友調侃：「以後路上開計程車的搞不好全部都是IT碩士。」更有持有小黃證照的IT從業人員現身留言相認，掀起一波黑色幽默互動。也有網友質疑他的處境太誇張，認為以他的資歷不至於落到這步田地，但他重申求職過程真的是處處碰壁。香港整體失業率雖維持在3.7%，但根據當地立法會秘書處上月公布的報告顯示，大學畢業生職缺已跌至5年低點，其中資訊及通訊業（含IT業）的職缺更暴跌76.7%。報告指出，企業正逐步將編程、文書等入門職位自動化，2025年該產業青年失業率達6.9%，是整體產業失業率的1.6倍。香港勞工及福利局局長孫玉菡上月在立法會上坦承，AI已開始衝擊初階職位需求。根據統計，適合大學生的全職職缺由2022年約8萬個，跌至去年約3.1萬個，其中行政、IT/工程師等初階職位跌幅分別接近九成與八成，當局預計今年第四季將公布相關人力推估結果。