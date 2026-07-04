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▲曾敬驊國中時期跟現在幾乎沒變，帥氣高顏值再度迷翻大批粉絲。（圖／牽猴子提供）

男星曾敬驊日前因被拿來跟同於1997年12月30日出生的中國男神張凌赫，比較帥度而成為話題，甚至連韓國論壇都有高度討論，大讚曾敬驊是濃顏系男神中的佼佼者。但其實早在他去年宣傳電影《我家的事》時，就曾公開過一張國中的青澀帥照，不變的超立體五官在當時也引發熱議，被讚根本是從小帥到大，讓許多女粉都暈車狂喊：「是我的初戀吧。」曾敬驊去年在宣傳《我家的事》期間，分享了一張自己國中時期的照片，只見照片中，曾敬驊戴著黑色粗框眼鏡，髮型是國中生最常見的刺蝟頭，穿著校服靠在牆上。雖然他的打扮就是一般學生，但超立體的五官火速引發關注，不只有濃密眉毛、超清晰下顎線，就算戴著一副粗框眼鏡，也遮不住他高挺的鼻樑。從小帥到大的不變外貌，也讓大批女粉絲全暈船狂喊：「這就是我初戀的樣子」、「真的是帥到發光，整個人好精緻好立體」、「帥的人有沒有造型都是帥啊。」曾敬驊出生於宜蘭，高中時期曾是游泳校隊選手，這也練就了他的強壯體格。而在2019年，他從萬人海選中脫穎而出，正式以電影《返校》出道，在片中飾演高中生「魏仲廷」一角，憑藉精湛演技，一舉入圍金馬獎最佳新演員，就此開啟了他的演藝生涯。而在2020年，曾敬驊和陳昊森主演同志愛情電影《刻在你心底的名字》票房又破億，直接成了票房幸運星。2023年他再因劇集《不良執念清除師》引起中國觀眾注意，去年還以電影《我家的事》拿下金馬獎「最佳男配角」，今年又憑藉電視劇《如果我不曾見過太陽》，擊敗玄彬奪下全球OTT大獎的「最佳男主角」，演技備受肯定。而接下來，曾敬驊還將進軍日本，與日本影后岸井雪乃合演電影《鼠一般的你》，台灣預計在下半年上映，讓外界都非常期待他又會帶來什麼樣的驚喜。