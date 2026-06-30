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美國職棒大聯盟（MLB）在近期洛杉磯道奇隊與奧克蘭運動家隊的系列賽首戰中，上演了一幕令球迷瞠目結舌的奇景。比賽雙方的先發打線中，竟然同時出現了兩位名字完全相同的選手——麥克斯·蒙西（Max Muncy）。不僅如此，這兩位球員在該場比賽中，巧合地都擔任「先發三壘手」並扛下「第七棒」的任務，締造了大聯盟歷史上罕見的驚人紀錄。這兩位「麥克斯·蒙西」分別效力於洛杉磯道奇隊（資深前輩）與奧克蘭運動家隊（年輕新秀）。根據歷史統計，自 1901 年以來，這僅僅是第三次出現兩名同名球員在同一場比賽中，不僅守備位置相同，連打擊棒次也完全重疊的賽事。前兩次皆發生在 2000 年 6 月，由當時藍鳥隊與馬林魚隊的游擊手亞歷克斯·岡薩雷斯（Alex Gonzalez）與亞歷克斯·岡薩雷斯（Álex González）創下。這對同名選手不僅名字相同，更巧合的是，兩人的生日剛好都是 8 月 25 日，雖然年齡整整相差了 12 歲，且兩人之間並無任何親屬關係，但這種「冥冥之中」的連結感，讓這次對壘充滿了話題性。效力於運動家的年輕蒙西表示，他從 8 歲起就因為祖父母的關係，開始關注這位與自己同名的前輩。他說：「當時祖父母發現了大聯盟有另一位和他同名的棒球選手，從那時起，我就一路追蹤他的職業生涯，包括他從貝勒大學（Baylor）畢業、被運動家選中、轉戰道奇等每一筆轉隊資訊，我祖父母總會即時更新給我聽。」事實上，兩人早在 2024 年 8 月就曾在 3A 層級的比賽中交手過。當時仍未升上大聯盟的年輕蒙西在比賽中擊出 4 支安打包含 2 支二壘安打，表現驚人。賽後兩人甚至在餐廳巧遇，資深前輩蒙西還曾鼓勵這位後輩：「你開局打得很好，未來可期，希望你能順利升上大聯盟。」沒想到如今兩人在大聯盟場上正式以對手身份交鋒，圓了兩人的傳奇之緣。雖然這場比賽對道奇隊的資深蒙西而言是一次例行賽事，但對運動家的年輕蒙西來說，這是他自幼期盼的時刻。道奇隊與運動家隊的這場系列賽，因為「兩個蒙西」的排兵布陣，讓原本普通的例行賽瞬間成為大聯盟史冊上的趣味軼聞。這兩位同名球員在賽場上的身影，不僅展現了棒球運動的魅力，也寫下了職棒歷史上最不可思議的巧合紀錄之一。