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立法院會今（30）日三讀通過「虛擬資產服務法」，要求虛擬資產服務商（VASP）須取得主管機關（金管會）許可始得營業，並確立穩定幣發行管理規範。對此，全球最大加密貨幣交易所幣安也表達祝賀，「很高興看到台灣在建立完整虛擬資產監理框架的道路上，邁出歷史性的重要一步。」「虛擬資產服務法」三讀條文明定，VASP應依規定種類，分別取得主管機關許可始得營業；未經許可及發給許可證照者，除主管機關另有規定者外，不得經營各該虛擬資產業務。VASP的開業、停業、復業、歇業、解散及業務範圍變更等，應經主管機關核准。穩定幣發行方面，三讀條文定義，穩定幣是指「表彰與單一或多個法定貨幣之價值連結，以維持其價值穩定之虛擬資產」。欲發行穩定幣，應由發行人向主管機關申請許可，且許可前應會商中央銀行同意。對此，幣安亞太區負責人SB Seker表示，幣安也很榮幸能夠參與相關立法討論過程，分享幣安在全球不同市場的實務經驗與觀察。SB Seker認為，相信台灣具備發展區塊鏈與虛擬資產生態系的巨大潛力，為本地金融市場帶來更多創新與機會。隨著專法正式通過，期待這將成為台灣加密市場與國際接軌的重要基礎，在明確的監理架構下，促進資本與企業的雙向流動，同時讓投資人在更完善的保障下，參與並受益於科技創新帶來的發展機會。