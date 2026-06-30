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近期外界有人批評前總統蔡英文違背「維持現狀」承諾，提出「互不隸屬」說法；也有人認為「中華民國台灣」是現任總統賴清德的政治語言。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，這類主觀解讀在民主社會中可以存在，但客觀事實不應被混淆或扭曲，他也舉出了2大事實反駁，同時回顧歷任政府在兩岸政策上的立場演變。黃暐瀚列舉兩項事實，首先是「中華民國台灣」的用語，早在2019年10月10日國慶大會上，時任總統的蔡英文便已首次提出，並非賴清德上任後才出現的說法；其次，蔡英文自2016年上任後始終未接受「九二共識」，並於2019年1月2日針對中國國家主席習近平提出的《告台灣同胞書》40週年談話正式回應，表明「台灣絕不接受九二共識、一國兩制」。黃暐瀚也回顧2018年地方選舉民進黨大敗後的政治氛圍指出，當時蔡英文請辭黨主席，賴清德亦辭去閣揆投入總統初選。在此背景下，蔡英文仍堅持不接受「九二共識」與「一國兩制」，並提出「中華民國台灣」的政治論述。黃暐瀚進一步說明，蔡英文於2019年以817萬票勝選，創下中華民國總統選舉史上最高得票紀錄，因此其選前提出的主張與論述，自然獲得選民授權延續。最後，他也強調，無論統獨或藍綠立場如何，國家的方向最終仍由人民決定，「你我才是國家的主人」。