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世界首富伊隆馬斯克（Elon Musk）創辦的民營航太與人工智慧公司SpaceX，本月12日正式掛牌上市，每股發行價135美元，直接帶動全球低軌衛星概念股熱潮，韓媒《이데일리》就爆料，BTS成員SUGA就是早期投資人，在2022年前便投資SpaceX，至今仍持有股票，若以公司估值推算，投資報酬率至少20倍、最高甚至上看40倍，精準投資眼光讓粉絲驚呼：「Young&Rich Man！」、「比買台積電還神！」韓國投資銀行（IB）業界人士透露，SUGA是在2022年SpaceX還沒上市時，透過南韓首家投資SpaceX的機構Link Asset Partners參與投資，成為早期投資人之一，「雖然實際投資金額無法確認，但據了解，他目前仍持有SpaceX股票，且投資報酬率相當驚人」。SpaceX在2020年的企業估值約460億美元（約台幣1.45兆元），2021年透過新一輪募資後，企業價漲至1000億美元（約新台幣3兆元）。直到今年6月12日，SpaceX在美國紐約證券交易所那斯達克上市，每股發行價135美元，市值約達1兆7700億美元（約新台幣56兆元）。SpaceX上市首日盤中股價一度衝上225.64美元（約台幣7100元），雖然近期股價回檔，但仍高於發行價，截至26日收盤報153.23美元，較發行價上漲約13.5%。由於SUGA是在2022年前就布局SpaceX，若以當時公司估值推算，保守估計投資報酬率至少20倍；若是在2020年前後就投入資金，報酬率更有機會逼近40倍。不過，對於相關消息，公司HYBE僅回應：「屬於藝人的私人事務，不便確認。」沒有承認，但也沒有否認。SUGA本名閔玧其，13歲開始自學音樂，大學時期曾以藝名「Gloss」活躍於地下音樂，2010年加入BIGHIT MUSIC擔任練習生，2013年以BTS成員SUGA身分正式出道，2016年則再以「Agust D」名義推出首張Mixtape。除了歌手身分外，SUGA也是公認的創作才子，BTS多首代表作都有他的詞曲製作參與，個人創作版權登錄數量更長年名列韓國偶像前段班，每年版稅最少破億，不工作也能過上優渥生活。