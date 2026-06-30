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官方帳號毫無示警大雨！吳靜怡：做得比柯文哲更爛

台北市內湖區日前受到豪雨影響，多處地區出現積淹水情況，市長蔣萬安力推的「AI防洪」機制也因此再度遭到外界檢視與質疑。同時，擁有約195萬用戶追蹤的台北市政府官方LINE帳號，被發現直到豪雨發生當天下午才發布相關提醒訊息，引發外界對即時防災通報機制效率的討論。政治評論員吳靜怡質疑，市府一方面怪人民沒加入水利處LINE帳號，另一方面卻未善用規模更大的官方平台進行預警，她更不客氣怒噴蔣萬安：「不要裝傻！我覺得很噁心！」吳靜怡在政論節目《台灣向前行》中表示，自己很早就加入北市府官方LINE帳號，且當初市府也積極推廣，希望民眾能透過該平台即時掌握市政與防災資訊。她認為，以規模來看，擁有195萬人追蹤的北市府官方帳號，理應是最重要的訊息發布管道，但在25日上午內湖已出現淹水情況時，官方帳號卻直到當日下午5時40分才提醒晚間仍可能降雨的訊息，讓她質疑北市府的螺絲太鬆了。吳靜怡進一步指出，若從防災資訊發布的即時性來看，市府更應優先利用觸及率最高的平台進行警示，而非等到災情發生後才補發訊息。她也當場展示手機內容，北市府LINE帳號在23日推播的消息為旅遊排名、反詐騙提醒與活動宣傳等一般資訊，包括「台北上榜2026全球50個最佳旅遊目的地」、「老公帳戶出事了恐是詐騙」以及「本草派對」活動推廣。吳靜怡質疑，在這些一般性資訊可以正常推播的情況下，卻未在豪雨來臨前或發生當下提供防災預警，「為什麼不提醒民眾移車？為什麼不告訴內湖居民可以去哪裡領沙包、該如何應變？」她認為市府防災資訊傳遞明顯失靈，並直言難以理解蔣萬安市府的表現，「做得比前市長柯文哲更爛」。