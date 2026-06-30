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LINE第三格大改版！「逛逛」取代原本VOOM位置

▲ LINE再改版，加入全新「逛逛」，今日起於 LINE第三格頁面逐步釋出。（圖／官方提供）

「逛逛」5大功能一次看

不是所有人今天都看得到！須更新LINE 26.9以上

LINE之前預告6月30日會移除自家短影音平台「Voom」，今（30）公告移除Voom後改為「逛逛（Discover）」來取代，整合LINE購物、LINE禮物、LINE旅遊與官方帳號商店等4大自家電商服務，改造成生活消費與購物探索入口。官方表示，用戶只要更新至LINE 26.9（含）以上或最新版本，就會陸續看到全新「逛逛」頁面。LINE改版後把快捷第三個功能改為全新「逛逛」入口，從功能設計來看，新頁面主打電商與消費探索，而是把LINE購物、LINE禮物、LINE旅遊、官方帳號商店集中在同一頁面，讓用戶打開LINE就能直接看商品、找優惠、挑禮物或查看旅遊商品。LINE表示，「逛逛」不只整合多元購物服務，也會同步整合用戶個人化購物資訊，提供更符合需求的商品推薦與內容探索體驗，未來還會陸續推出更多探索功能，幫助用戶更快發現感興趣的商品與優惠。第一是「專屬優惠天天領」，用戶可在「我的專區」查看折價券、品牌紅包與限時加碼回饋，搭配指定任務，還有機會取得免費貼圖與LINE POINTS點數獎勵。第二是「好物好價天天更新」，系統會依據用戶近期瀏覽紀錄與常逛商店，推薦當日品牌優惠、加碼活動與人氣商品。第三是「熱門消費話題不錯過」，透過「今日人氣對決」與節慶主題看板，讓用戶在購物同時也能參與互動、掌握消費話題。第四是「逛出生活新靈感」，用戶可透過「購物頭條」查看潮流消費話題，也能使用「我的購物筆記」儲存靈感、加入備註與試算價格。第五則是送禮提醒，系統會提醒好友生日與近期密切互動對象，並依不同節慶情境提供禮物策展。不過，LINE也提醒，這次「逛逛」頁面是從今日起採批次釋出，並非所有用戶會同時看到。用戶需將LINE更新至26.9（含）以上或最新版本後，才會陸續出現新頁面。若更新後仍未看到「逛逛」，可能是尚未輪到批次開放，還需要再等等。