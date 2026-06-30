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20名疫區無症狀旅客入境 6人自願採檢「4人陰性、2人檢驗中」

2國旅遊疫情建議維持第三級警告 出現疑似8症狀須通報

因應伊波拉疫情，世界衛生組織（WHO）今年5月宣布剛果民主共和國（DRC）及烏干達伊波拉病毒感染疫情已構成國際關注公共衛生緊急事件(PHEIC)。而我國疾管署先前宣布針對2國旅遊史無症狀入境者提供免費全血採檢。今日疾管署再宣布，有鑑於疫情持續，若過去21天內具有2國旅遊史，無症狀旅客可免費採檢，延長實施至8月30日止。疾管署今（3）日宣布，有鑒於剛果民主共和國（DRC）及烏干達的伊波拉疫情持續，我國於4處國際機場針對過去21天內，具有前述2國旅遊史的「無症狀」旅客提供入境免費採檢，將延長實施，至今年8月30日止。且自疫區返國旅客應主動至檢疫站報到，並配合TOCC、健康評估及入境後自主健康管理21天。疾管署表示，截至今年6月29日，共計20名具疫區旅遊史旅客並依規定自主健康管理，其中自願於機場接受採檢共6人，檢驗結果4人為陰性、2人尚在檢驗中。依據DRC及烏干達官方公布資料顯示，DRC疫情持續擴大及新增病例，至6月27日止，累計1274例確定病例，包括360例死亡、178例康復，致死率28.3%。另於法國6月24日報告首例自DRC境外移入確定病例，為人道救援醫師，目前病情穩定，正於醫院治療中，WHO評估造成全球擴散風險極低。疾管署指出，為防範疫情境外移入，我國除針對兩國居民執行暫緩入境措施外，也強化攔檢具疑似伊波拉風險之入境旅客，有症狀旅客於入境時立即安排後送合約醫院診察，無症狀旅客則由檢疫人員評估並提供免費自願採檢。疾管署呼籲，目前DRC與烏干達兩國旅遊疫情建議等級維持第三級「警告（Warning）」，請民眾應避免前往伊波拉疫情流行地區，入境旅客務必配合政府各項檢疫措施，入境返國時或返國21天自主健康管理期間，應每日透過「民眾主動E回報系統」據實回報健康狀況。如有出現疑似伊波拉病毒感染症狀，發燒、頭痛、肌肉痛、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉或出血等，請務必主動通報檢疫人員或撥打防疫專線1922，由衛生單位協助就醫。籲請民眾配合，共同維護國內防疫安全。