我是廣告 請繼續往下閱讀

野菜牛口味：優質肉塊搭配紅椒與四季豆。

野菜牛拌麵口味：獨特的義大利麵入菜，口感層次更豐富。

起司野菜牛口味：香濃起司融合鮮甜野菜與肉塊。

野菜嫩雞口味：優質雞肉佐以經典野菜。

全球知名寵物食品品牌西莎®​（Cesar®）即日起推出全新「真饌燉肉系列」，符合 AAFCO 主食營養標準，提供狗狗完整均衡營養並兼具口感，讓毛孩在享受美味餐點的同時依然能維持健康體態。「西莎®​ 真饌燉肉系列」共推出四種口味，共推出四種口味，包含野菜牛口味、野菜牛拌麵口味、起司野菜牛口味和野菜嫩雞口味，單盒建議售價 $44以及綜合口味組建議售價 $277。新品上市期間，可在寵物公園、東森寵物、魚中魚寵物水族及老地方寵物生活館以及線上通路的MOMO和蝦皮等指定通路購買。「西莎®真饌燉肉系列」為狗狗帶來獨特手剝肉塊的口感與鮮嫩多汁的美味享受，每一份餐盒都經過多道工序製成，確保食材純淨且口感細膩柔滑，完美鎖住鮮嫩多汁，每一口都安心又美味。「真饌燉肉系列」採用澳洲優質鮮肉來源、澳洲製造，並加入田園野菜與高湯燉煮，提升適口性，讓挑食的狗狗也難以抗拒。「西莎®真饌燉肉系列」不僅美味，更兼顧健康，全系列符合 AAFCO （Association of American Feed Control Officials，美國飼料管理協會）主食營養標準，提供狗狗維持每日所需之營養標準，且熱量僅約為同克重乾糧的 1/4，讓愛犬開心享受星級料理，飼主放心照護毛孩營養與健康。 「西莎®真饌燉肉系列」共推出四款豐富口味，包含：「西莎®真饌燉肉系列」不僅是營養完整均衡的主食，針對日常較為挑食、不愛吃乾糧的毛孩，寵物家長也可將「真饌燉肉」餐盒作為拌飯點綴、包覆乾糧，提升餐點適口性，守護健康體態的同時，也讓寵物家長與毛孩的相伴更添一份甜蜜。