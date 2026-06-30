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高市地政局今（30）日辦理今年第2季開發區土地標售，計收到7封投標封，標脫4標4筆土地，總標售金額為新台幣5億9983萬餘元，標脫率67%。本季最受矚目之第89期重劃區1筆商三角地，面積約973坪，臨松園一路及松園八路，因擁有小港森林公園第一排景觀，地理位置佳，以總價5億3700萬餘元標脫，每坪標脫價55.2萬元。第100期重劃區，鄰近高雄國際滑輪溜冰場、草潭埤滯洪公園與八卦休閒公園等公共設施，生活機能完善，本次推出3筆住宅區土地，標脫2筆，其中1筆土地面積約66坪，臨10米草潭六街，以每坪43.5萬元標脫；另1筆面積32坪，位於10米草潭二街，每坪標脫價為39.9萬元。第103期重劃區1筆住宅區土地，位於仁武區後安里，面積約86坪，臨8米安樂三街，鄰近後安壘球場及羽球場，有4標封參與投標，以每坪24.7萬元順利標脫。綜觀本次標售結果，本季推出6標6筆土地，標脫4標4筆，共吸引7標封參與投標，除第100期市地重劃區及高雄大學區段徵收區各1筆土地，因土地個別條件未符合需求等因素，無人參與投標外，其餘土地皆順利標脫，其中又以仁武區第103期重劃區土地買氣最佳，顯見大高雄開發區土地，因公共設施完善、生活機能健全，又有重大建設加持，利多不斷，深獲肯定。地政局表示標售開發區土地，係為回收開發成本及作為新開發區投資資本，若有盈餘，則可支援巿政建設，作為興辦公共福利事業、闢建公共設施等之用，讓全體市民共享土地開發之成果。