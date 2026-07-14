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▲「粱芯金門高粱酒」瓶中真實可見的百年橡木芯條，猶如瓶中的風味魔杖，在瓶內施展著天然原木香與特調金門高粱酒液的完美交融魔法。（圖／黑松提供）

▲每一瓶「粱芯金門高粱酒」推出時，其橡木芯條與酒體風味融合已達黃金熟成點，不需再等待熟成，開瓶即是最佳品飲時刻。（圖／黑松提供）

市場首發最有「芯」機的酒來了！黑松公司攜手金門酒廠推出全新木質風味—「粱芯金門高粱酒」，不只能喝到帶有迷人天然烘烤木質風味的金門高粱酒，更把這份風味的源頭線索直接收進瓶中，讓消費者一眼就能看見這支酒的小「芯」機！每瓶「粱芯金門高粱酒」瓶內皆有一支百年橡木芯條，一眼就能看見橡木芯條優雅地浸潤於特調金門高粱酒之中，酒還沒入口，入目的視覺已能充份感受到滿滿的木質風味。「粱芯金門高粱酒」以市場獨見的瓶中直接浸潤百年橡木芯條設計，讓木質風味不僅只帶來味蕾上的感受，更成為能看得見的特殊品飲體驗，成為近期高粱酒市場中兼具視覺亮點與風味創新的新型態酒款。「粱芯金門高粱酒」獨具且最吸引人的特色，莫過於瓶中真實可見的百年橡木芯條，猶如瓶中的風味魔杖，在瓶內施展著天然原木香與特調金門高粱酒液的完美交融魔法。每支橡木芯條皆選自百年樹齡的橡木，透過「輕燻緩炙」頂級天然烘烤工藝，細膩保留橡木天然香氣，成為酒體帶有天然烘烤木質風味的關鍵來源。「粱芯金門高粱酒」另一大工藝特色為將透明的金門高粱酒與橡木芯條同時封入瓶中，經過時間流轉，原本透明的酒液與橡木芯條交織出獨一無二的鎏金酒色，以及獨特的「木與粱撞香」層次風味。開瓶即可聞到檀木線香、奶油和香草的迷人香氣，口感絲滑細膩且保留著金高原有的酒體特色，餘韻帶有烏梅酸甜與烘焙氣息。由於每支橡木芯條取材部位不同，每瓶「粱芯金門高粱酒」的酒液皆帶有無法複製的天然色澤，是大自然最真誠與珍貴的禮物。為達完美的風味平衡，「粱芯金門高粱酒」從酒體到百年橡木芯條都是經過特殊訂製、相互量身打造。推出時，每一瓶「粱芯金門高粱酒」的橡木芯條與酒體風味融合皆已達黃金熟成點，不需再等待熟成，開瓶即是最佳品飲時刻，立即就能享受天然烘烤木質風味金門高粱酒的品飲新體驗！這款兼具視覺特色、工藝創新與層次風味的新型態木質風味金門高粱酒，現已正式與全台熱愛品酩的酒迷見面！「粱芯金門高粱酒」於「黑松酒覓」酒類專賣店及全台各地區酒類專賣店、全聯、大全聯販售中，建議售價890元/瓶(實際價格、庫存及販售方式請依各通路公告為準)。