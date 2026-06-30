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泡麵湯別倒馬桶、洗手台！飯店示警了 環保局也認證

至於泡麵吃不完，千萬不要把湯汁倒進馬桶或洗手台，因為油脂容易附著排水管，時間一久可能造成堵塞甚至散發異味。最簡單也最正確的方法，就是把吃剩的泡麵直接放在房內桌上，隔天交由房務人員清理即可。

▲不少人到日本旅遊時，晚上都會到便利商店買泡麵當宵夜，但日本大阪飯店B Suites建議，若吃不完可直接將剩餘泡麵留在房內，由房務人員協助處理。（示意圖／翻攝自photoAC）

在家怎麼處理泡麵湯汁？日本廚師分享做法 剩湯1做法不浪費

▲若在家中食用，日本廚師建議先以廚房紙巾或廢報紙吸收湯汁再丟棄；日清杯麵也分享，可將剩湯加入雞蛋，簡單做成泡麵蒸蛋。（示意圖／翻攝photoAC）

首先，將雞蛋打入剩下約三分之一的泡麵湯底中；接著靜置約5分鐘，再把蛋黃、蛋白攪拌均勻；最後將蛋液倒入可微波容器，以微波爐加熱約3至4分鐘，就能完成一道熱騰騰的蒸蛋。

不少人出國旅遊時，習慣買泡麵當宵夜，吃剩的湯汁卻常直接倒進馬桶或洗手台。不過，日本大阪飯店B Suites提醒，泡麵湯含有大量油脂，容易附著在排水管內，長期恐造成堵塞與異味，最好的方式是將剩餘泡麵放在房內桌上，由隔天房務人員協助清理。新北市環保局也證實，高油、高鹽湯汁不宜倒入排水系統，以免影響化糞池運作及損壞管線；若是在家，則可用紙巾吸附後丟一般垃圾，或利用剩湯製作蒸蛋，避免浪費。日本大阪飯店B Suites經常透過TikTok分享住宿小知識，其中一支影片特別提醒，不少旅客入住後會買泡麵當宵夜，但常遇到兩個問題，一是忘記拿餐具，二是不知道剩餘湯汁該怎麼處理。飯店表示，若忘記向便利商店拿筷子，其實可向櫃台索取一次性餐具；新北市環保局也曾指出，泡麵湯含有大量油脂、鹽分及調味料，不適合直接倒入家中馬桶或流理台。如果是在家吃泡麵，日本廚師曾在《Yahoo JAPAN》專欄分享，除了直接丟棄，日本泡麵品牌「日清杯麵」也曾分享泡麵剩湯再利用的方法，在官網公開「3步驟」製作泡麵蒸蛋。不過特別提醒，切勿直接將泡麵紙碗放進微波爐，務必先倒入可微波容器，再進行加熱，以免發生危險。