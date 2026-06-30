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疫苗接種資訊

接種年齡： 最小為出生滿6週，最大不得超過8個月。

最小為出生滿6週，最大不得超過8個月。 建議接種時程：

2劑型：出生滿2、4個月。

3劑型：出生滿2、4、6個月。

2劑型：出生滿2、4個月。 3劑型：出生滿2、4、6個月。 接種間隔： 每劑最短間隔4週。

▲明年元旦起，幼兒輪狀疫苗納入公費疫苗接種項目。（圖／疾管署提供）

輪狀病毒常會引起許多幼兒的父母擔憂，因為是5歲以下腸胃炎主因之一。疾管署署長羅一鈞今（30）日宣布，明年元旦起，將輪狀疫苗納入公費疫苗接種項目，接種年齡最小為出生滿6週，最大不得超過8個月；依照劑型不同，可現省最多6千元。羅一鈞今日說明，輪狀病毒是5歲以下幼兒腸胃炎的主要原因之一，幼兒感染可能因嚴重水瀉而致需住院，為保障幼童健康，行政院已於去年12月18日同意輪狀病毒疫苗納入幼兒公費疫苗接種項目。經參考國際間接種情形及國內研究結果，羅一鈞提到，今年6月24日提案衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論，考量目前國內核准使用的2劑型及3劑型2種廠牌輪狀病毒疫苗，於預防幼兒嚴重輪狀病毒腸胃炎的疫苗效益及安全性均相當。羅一鈞說，2種廠牌疫苗都可預防嚴重輪狀病毒腸胃炎達90%以上，大幅減少因輪狀病毒感染住院機率，且2種廠牌疫苗不良反應發生率均與安慰劑組相似，因此建議2種廠牌併同提供民眾選擇接種，預計於明年1月1日實施，預計首年將約有12萬名幼兒受惠；可現省最多6千元。疾管署說明，輪狀病毒疫苗為口服疫苗，現行已有16個縣市以自購或補助方式提供轄內幼兒接種，於明年全面提供幼兒公費接種後，尚未完成應接種劑次的幼兒也屬於公費輪狀病毒疫苗接種對象，符合接種疫苗適齡幼兒，原則以同廠牌完成接種。疾管署指出，輪狀病毒疫苗納入公費接種後，我國公費幼兒常規疫苗增加為提供10種疫苗，可預防15種傳染病，不僅可整體提升幼兒免疫保護力，亦可減輕家長之經濟負擔，並消弭城鄉差距造成健康不平等。請家長應按時程帶孩子接種各項疫苗，確保幼兒健康。