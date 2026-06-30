皮克敏手遊《Pikmin Bloom》7月除了一連串常規任務外，也與巴黎的「Japan Expo」活動合作，在7月1日至7月16日舉辦官方 Party Walk，台灣玩家就算人不在巴黎，也能透過連結、QR Code 加入，只要參與就送活動限定明信片。

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🟡7月《Pikmin Bloom》官方Party Walk

📌Promenade Japan Expo
■時間：台灣時間2026年7月1日06:30至2026年7月16日05:30
獎勵：活動限定明信片
參與連結

▲《Pikmin Bloom》7月與巴黎「Japan Expo」合作，推出全球玩家都能參與的官方 Party Walk。（圖／《Pikmin Bloom》官網）
▲《Pikmin Bloom》7月與巴黎「Japan Expo」合作，推出全球玩家都能參與的官方 Party Walk。（圖／《Pikmin Bloom》官網）
《Pikmin Bloom》官方說明，「Japan Expo」是所有喜愛日本及 日本文化的人一定要參加的盛會，內容包羅萬象，包括漫畫、武術、電玩、民俗文化、日本音樂、傳統音樂等。

此次「Japan Expo」，任天堂將在現場設立《Pikmin Bloom》專屬攤位，玩家如果前往探索特殊地點，向下滑動後可獲得一株金色花苗，並培育出紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏。

▲玩家如果前往「Japan Expo」探索特殊地點，可以培育出紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏。（圖／《Pikmin Bloom》官網）
▲玩家如果前往「Japan Expo」探索特殊地點，可以培育出紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏。（圖／《Pikmin Bloom》官網）
此外，參加 Party Walk 活動的玩家，也可在 Japan Expo 期間前往任天堂攤位內的《Pikmin Bloom》區，出示 Party Walk 活動參與畫面，便可領取皮克敏主題的智慧型手機掛繩或便利貼。

🟡Japan Expo

日期： 2026年7月9日08:10至2026年7月12日18:30（CEST）
地點：巴黎北維勒班特展覽中心

▲Japan Expo 期間前往任天堂攤位內的《Pikmin Bloom》區，出示 Party Walk 參與畫面，可以獲得贈品。（圖／《Pikmin Bloom》官網）
▲Japan Expo 期間前往任天堂攤位內的《Pikmin Bloom》區，出示 Party Walk 參與畫面，可以獲得贈品。（圖／《Pikmin Bloom》官網）
🟡《Pikmin Bloom》Party Walk是什麼？

Party Walk 是一項能讓皮克敏玩家舉辦活動的功能，舉辦活動的玩家成為主辦人，與眾多玩家一起散步，每人最多可以參與3場，雖然一般的 Party Walk 並沒有任何獎勵，但玩家仍可透過 Party Walk 在網路上結交「皮友」，有機會能打到更多蘑菇。

有獎勵的官方 Party Walk 則是不定期舉辦，通常會隨《Pikmin Bloom》的實體活動一同推出，Party Walk 活動開始後即無法取消。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。