AI助理OpenClaw俗稱「養龍蝦」，現在想養不一定要架設在電腦上，OpenClaw正式延伸到手機，iOS與Android版OpenClaw已經上架，使用者可透過手機與自己的OpenClaw Gateway配對，用手機對話、語音操作與審核AI代理人不過想在手機上「養龍蝦」，仍有1個關鍵條件不能少，就是必須先有正在運行的OpenClaw Gateway。
OpenClaw官方提到，可讓使用者將iPhone與OpenClaw Gateway配對，使用手機作為安全節點，支援聊天、即時語音、動作批准、分享與裝置感知自動化等功能。
仍要先跑Gateway
不過，OpenClaw手機版並不是下載App就能直接養龍蝦，根據OpenClaw官方Android文件，Android App屬配套節點，必須搭配正在運行的OpenClaw Gateway；官方iOS文件指出，iOS App需要與Gateway完成配對後，才能進一步連線使用。
目前手機版龍蝦比較像是OpenClaw的「行動控制端」，不是完全獨立運作的AI助理。使用者仍需先在自己的電腦、伺服器或其他支援環境中架設OpenClaw Gateway，手機才能連上去操作
手機版能做什麼？
OpenClaw官方文件提到，手機節點可支援Canvas、相機與語音工作流程；外媒報導也指出，手機App可用於即時語音對話、批准代理人行動，以及控制手機裝置功能的存取權限。
代表OpenClaw不再只能透過電腦或通訊軟體遠端指令操作，使用者可直接拿起手機對OpenClaw下指令，或在AI要執行敏感操作時，用手機即時確認是否批准，讓OpenClaw更接近日常使用情境。
一般人門檻降低，但還不是無腦上手
OpenClaw手機版推出後，確實讓「養龍蝦」更方便，iPhone與Android手機都能成為操作入口，也讓使用者不用一直盯著電腦畫面。不過，最大門檻仍在於Gateway架設與配對流程。這次更新比較適合已經自架OpenClaw，或願意研究設定流程的進階使用者。
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不過，OpenClaw手機版並不是下載App就能直接養龍蝦，根據OpenClaw官方Android文件，Android App屬配套節點，必須搭配正在運行的OpenClaw Gateway；官方iOS文件指出，iOS App需要與Gateway完成配對後，才能進一步連線使用。
目前手機版龍蝦比較像是OpenClaw的「行動控制端」，不是完全獨立運作的AI助理。使用者仍需先在自己的電腦、伺服器或其他支援環境中架設OpenClaw Gateway，手機才能連上去操作
手機版能做什麼？
OpenClaw官方文件提到，手機節點可支援Canvas、相機與語音工作流程；外媒報導也指出，手機App可用於即時語音對話、批准代理人行動，以及控制手機裝置功能的存取權限。
代表OpenClaw不再只能透過電腦或通訊軟體遠端指令操作，使用者可直接拿起手機對OpenClaw下指令，或在AI要執行敏感操作時，用手機即時確認是否批准，讓OpenClaw更接近日常使用情境。
一般人門檻降低，但還不是無腦上手
OpenClaw手機版推出後，確實讓「養龍蝦」更方便，iPhone與Android手機都能成為操作入口，也讓使用者不用一直盯著電腦畫面。不過，最大門檻仍在於Gateway架設與配對流程。這次更新比較適合已經自架OpenClaw，或願意研究設定流程的進階使用者。